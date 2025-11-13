La Xunta apoya un acuerdo para reparar el colegio de Prácticas

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, expresó este miércoles en una comisión del Parlamento gallego la «máxima voluntad» de la Xunta para alcanzar un acuerdo con el Concello y la Universidade da Coruña sobre una solución integral para las deficiencias del colegio de Prácticas. Recordó que el centro tiene la titularidad compartida entre las tres instituciones y que su protección patrimonial obliga a conservar el exterior del inmueble. También informó que técnicos de las tres administraciones trabajan ya en un proyecto para renovar la cubierta y las ventanas.

La diputada del BNG Mercedes Queixas denunció que las obras necesarias en el colegio no fueron incluidas en el proyecto de presupuestos de la Xunta de 2026 y la «situación de abandono» que sufre al tener hundido el pavimento del gimnasio, ventanas que se desprenden, humedad y hongos, una instalación eléctrica insegura, óxido y baches.