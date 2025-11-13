La Xunta tramita la ampliación del instituto Agra do Orzán con el fin de poder albergar un mayor número de alumnos, como continuación de un proyecto inicialmente previsto solo para aumentar la capacidad del pabellón Agra I. Se trata, avanza la Consellería de Educación a este diario, de una de las actuaciones previstas para el próximo año, y contará con una inversión de 1,25 millones de euros.

Como ocurre con cualquier actuación en centros educativos de la ciudad, la obra precisa de licencia municipal previa, lo que conlleva una serie de trámites. A principios de año, el pleno aprobó el estudio de detalle correspondiente a la ampliación del complejo deportivo Agra I, ya que, en un primer momento, solo estaba previsto incrementar la superficie del recinto deportivo. En la memoria justificativa del proyecto, el estudio Terceroderecha Arquitectos considera "necesario" ampliar capacidad también en el instituto, una posibilidad que se había "obviado" en un principio. El estudio redactó un nuevo documento planteando la implantación de nuevos volúmenes para el centro educativo, que, asegura, "no genera ninguna incompatibilidad ni contradicción" con el estudio de detalle ya refrendado por el pleno.

La Junta de Gobierno Local dio aprobación inicial a este nuevo documento el pasado octubre, tal y como marca el planeamiento municipal, e irá a pleno tras el período de exposición pública. Fuentes de la Consellería adelantan que la previsión es que este estudio de detalle esté aprobado "en diciembre o en enero". Las mismas fuentes detallan que el equipo técnico de la Consellería ya se encuentra realizando el proyecto de ampliación del centro educativo, con el objetivo, señalan, de "tener más espacio para poder recibir más alumnado". Según el calendario que maneja el Gobierno gallego, esperan poder enviar a principios del año 2026 el proyecto básico, "tras la obtención de licencia del Concello" y avanzar en la redacción del proyecto de ejecución, "para poder licitar la obra lo más pronto posible".

El proyecto inicial planteaba unir los dos edificios del complejo deportivo, "manteniendo el paso existente" entre ambos volúmenes, mientras que ahora incluye también la ampliación de la superficie del instituto, manteniendo también el paso entre el centro educativo y el pabellón, "de modo que se permite el acceso a la zona de aparcamiento y mantenimiento que comparten las edificaciones", añade el documento.

El nuevo volumen se adosa al instituto a la altura del semisótano, en continuidad con el gimnasio, con un máximo de dos alturas. Habrá también un segundo volumen de cuatro plantas anexo al centro educativo, sobre el actual patio cubierto, que se prevé reformular. Este nuevo edificio deberá albergar seis nuevas aulas, con el fin de generar un nuevo espacio que funcione como patio porticado.