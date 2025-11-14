El Ágora de A Coruña muestra la realidad infantil de Gaza

En el silencio del centro sociocultural Ágora solo se oían los pasos de quienes observaban los dibujos. En las paredes colgaban soles, cumpleaños, huertos, pero también bombardeos y mortajas. Eran los trazos de niños y niñas gazatíes que, en medio del horror, encontraron en el arte una forma de resistir. Su voz llegó a Galicia a través de la exposición Heart of Gaza, organizada por BDS Coruña, que este jueves cerró sus puertas con un emotivo acto.

«Los niños dibujan igual que los nuestros. No hay ninguna diferencia, y eso es lo que queríamos que la gente sintiese al verla», cuenta Anxos Marcos, una de las organizadoras. La muestra forma parte de un proyecto nacido en Gaza cuando Mohamed Timraz, un artista palestino, decidió montar una carpa para que los niños pudiesen expresarse y aliviar el trauma de la guerra a la que llamó The Artist Tent.

Mohamed comenzó a difundir las imágenes de los dibujos y así llegaron a Feile Butler, un artista irlandés que quiso ayudar. «Entre los dos pensaron que la mejor manera de mostrar al mundo lo que viven los niños era llevar sus obras a distintos países», explica Marcos. La primera exposición se celebró en Irlanda, después viajó a Roma y Estados Unidos, y finalmente recaló en A Coruña, donde el proyecto adoptó formato itinerante. «Empezamos en la Fábrica de Oleiros, luego en la Facultad de Educación, y ahora en el Ágora. Queríamos que todo el mundo pudiese verla», comenta. En la muestra se expusieron 31 dibujos con recuerdos felices y otros con pura desolación. «Una niña pintó una tarta porque echa de menos celebrar su cumpleaños. Pero también hay escenas duras como un dibujo que muestra a su primo envuelto en una mortaja».

Las reacciones del público fueron de emocionada contención. «Era una exposición que se veía en silencio. No se oía un murmullo, solo la respiración de la gente. Eso impresionaba mucho, fue muy emotivo», afirma.

Con la clausura de Heart of Gaza, Anxos Marcos reconoce que «lo más importante es que se comprenda que todos los niños del mundo merecen ser protegidos. Detrás de cada dibujo hay un niño que solo quiere vivir en paz».