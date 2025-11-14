La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030

Xunta, Adif y Concello, las tres administraciones implicadas en la intermodal que unirá el tráfico de trenes y buses y se estrenará en 2030, prevén una pasarela elevada sobre la estación que permitirá el paso de viandantes, bicis y coches entre las avenidas de A Sardiñeira y del Ferrocarril, con inversión prevista hasta 2030. Como ya publicó este diario en un principio la pasarela iba a ser para peatones y bicicletas, pero el Concello pidió incluir tráfico rodado y Adif modificó el año pasado el contrato de diseño para incluir esta posiblidad. Aunque aún no hay acuerdo definitivo, fuentes del Gobierno gallego prevén una inversión de 17,8 millones de euros entre las tres administraciones. El Ayuntamiento, que originalmente había pedido que a la Xunta que pagase la obra, tendrá que abonar parte de los fondos.

La Xunta indica que "actualmente estamos a trabajar en el borrador de un convenio de colaboración", y prevé que el Ejecutivo autonómico aporte 3,55 millones. Fuentes municipales señalan que, sin contar el IVA, "en principio se trataría de una inversión de 16 millones de la que Adif pondría 10 y el resto Xunta y Concello a partes iguales". Para asumirla habría que realizar "un nuevo convenio de financiación entre las partes", y, teniendo en cuenta el tiempo que se gaste en firmar convenio, sacar la obra a concurso y realizarla, "podría estar lista en el horizonte del 2030". La obra, asegura el Concello,, que agradece "la buena disposición de las demás administraciones con este tema", permitirá "mejorar los accesos a la intermodal".

Vista cenital de la futura pasarela. / Cedida

Según indica la ampliación del contrato de diseño de la pasarela, la empresa que está realizando el estudio envió al Ayuntamiento, en marzo de 2023, un proyecto con varias alternativas para la pasarela. En mayo, el Gobierno local planteó que era deseable "diseñar y ejecutar de manera conjunta tanto la pasarela peatonal como el paso rodado". De las alternativas que presentó la empresa, consideraba que la más viable era la construcción de una "estructura mixta con visera en voladizo», y pedía invertir la posición de la zona peatonal y la de tráfico, situando la de caminantes "del lado salida de la ciudad".

En julio de 2024 hubo una reunión de seguimiento del convenio para la construcción de la intermodal entre Xunta, Concello y Adif, y acordaron "la necesidad de actualizar el diseño de la pasarela peatonal y ciclable y el estudio de viabilidad del paso rodado con los condicionantes actuales". La Xunta presentó ese mes un proyecto para la glorieta "que va a ejecutar" para dar acceso a la futura estación de buses en A Sardiñeira, y "tiene una nueva geometría y unas contenciones con muros de hormigón en los proyectos originales que no aparecían en los documentos originales" y afectan al estribo, o apoyo en el suelo, de la pasarela.

Por todos estos cambios, Adif modificó el proyecto para incluir una memoria técnica sobre el diseño de una pasarela peatonal y de tráfico rodado, así como infografías y una valoración económica. Además del dinero, se sube el plazo de ejecución en "tres meses", hasta los 36, si bien el plazo original era de 21. Fuentes municipales señalaron a este diario en 2024 que el nuevo estudio se hizo "en base a la propuesta que hizo en su día el Concello". Cuando la hizo pública, en 2023, pidió que la Xunta pagase la obra, a lo que esta se negó.