Begoña Peñamaría: «Si no cuento lo que siento, prefiero no vivir»

La novela guarda un secreto, ¿qué puede desvelar?

Sí, tiene un secreto. He pedido incluso a mis compañeros de mesa que tampoco lo hagan en la presentación, porque el lector tiene que descubrirlo por sí mismo y maravillarse con la historia. La novela está inspirada en la infancia y la adolescencia, etapas que me conmueven mucho, y en cómo el sufrimiento puede transformarse en algo valioso. Trata sobre cuatro adolescentes que sufren distintos abusos y encuentran en la amistad una forma de canalizar el dolor, perdonar y seguir adelante, es una novela con mucha esperanza y reflexión.

¿Por qué decidió centrarse en la infancia y la adolescencia?

Creo que todo se gesta en esas etapas. Lo que vivimos ahí nos marca para siempre. Empecé a escribir este libro hace año y medio, pero por desgracia es un tema muy actual. Cuando escuchas noticias como la de esa niña que se quitó la vida por sufrir acoso, te das cuenta de la importancia de hablar de ello.

¿Cómo logra el equilibrio entre dureza y esperanza?

Siempre se puede encontrar belleza incluso en el dolor. Mis personajes sufren, sí, pero crecen. Logran convertir el daño en fuerza y encontrar la serenidad en medio del caos. Es una novela que, aunque toca temas difíciles, está llena de esperanza y de luz.

¿Qué le gustaría que el lector sintiese al leerla?

Me gustaría que el lector parase un poco el ritmo, que se serenase y mirase lo verdaderamente importante. Intento transmitir valores como el amor, la bondad, la compañía o la amistad. Sin ellos, la vida nos convierte en autómatas. La cita de Albert Camus con la que abro el libro habla justo de esto: «En medio del invierno aprendí que había dentro de mí un verano maravilloso». Resume el mensaje que quiero dar: lucha, sigue, continúa. Por difíciles que sean las cosas, al final te descubres feliz.

¿Hay algo de usted en los personajes de la novela?

Siempre me lo preguntan, y supongo que sí. No he vivido nada de lo que ellos sufren, por suerte, pero sí hay mucho de mi forma de sentir y de pensar. También hay retazos de personas que he conocido, de gestos o miradas que me inspiran para construir historias.

¿Qué tienen en común la moda y la literatura?

Muchísimo. En el atelier diseño, comunico y creo. La comunicación y la psicología son esenciales en mi trabajo. Con la escritura ocurre lo mismo, comunico y creo. En ambos mundos transmito mis emociones. Ambas cosas me apasionan. En la moda descubrí muy pronto que me encantaba crear, y en la escritura encontré una forma de contar lo que siento. Si no cuento lo que siento, prefiero no estar viva.