Bodas con alma: Iberik Gran Balneario de Guitiriz, el escenario donde la historia y la naturaleza se dan el "Sí, quiero"

Encontrar el lugar perfecto para una boda es, quizás, la decisión más definitoria para una pareja. Se busca un escenario que no solo sea bonito, sino que tenga "alma". Un lugar donde cada rincón cuente una historia y que ofrezca la versatilidad para crear un día que sea, auténticamente, un reflejo de los novios. En el corazón de Galicia, Iberik Gran Balneario de Guitiriz se ha revelado como ese enclave.

Este histórico balneario es mucho más que un hotel; es una experiencia rodeada de naturaleza, serenidad y la cálida hospitalidad gallega. Aquí, la piedra centenaria, los jardines de ensueño y la luz natural crean un ambiente de elegancia atemporal, convirtiéndose en el lienzo perfecto para una celebración inolvidable.

Exterior del edificio y sus jardines / LOC

La clave: la personalización y un equipo experto

Lo que distingue a Guitiriz es su filosofía de "bodas a medida". El equipo de eventos del balneario acompaña a cada pareja desde el primer momento hasta el último brindis, asegurando que cada detalle, desde la música hasta la gastronomía, cuente su historia personal.

Decoración nupcial / LOC

Esta profesionalidad y la belleza del entorno han captado la atención de wedding planners de referencia. Tal es el caso de Viviana Tuesta, una de las organizadoras de bodas más reconocidas, quien ya ha confiado en el balneario para orquestar celebraciones memorables.

La colaboración con profesionales de este nivel sirve como prueba de la capacidad del hotel para ejecutar eventos de alta complejidad con un estándar de calidad impecable.

Un escenario para cada momento del día

La versatilidad de los espacios es uno de los grandes atractivos en Iberik Gran Balneario de Guitiriz. El día de la boda fluye de manera orgánica a través de diferentes ambientes:

La ceremonia: El "sí, quiero" puede celebrarse al aire libre, bajo los árboles centenarios del jardín , o junto a la capilla histórica. Para días de lluvia, el hotel dispone de elegantes salones interiores que mantienen intacto el romanticismo del momento.

El aperitivo: El cóctel de bienvenida encuentra su lugar ideal en la terraza del Restaurante 7 Muiños , bajo los plataneros , o en la Casa Club , un espacio único rodeado de castaños.

El banquete: El luminoso Restaurante 7 Muiños , con sus amplias vistas al jardín, acoge el banquete. La propuesta culinaria, que combina la tradición gallega con toques contemporáneos , se materializa en menús personalizables que se adaptan a todas las necesidades, incluyendo opciones veganas o sin gluten.

La fiesta: El momento del baile se traslada a la Casa Club. Este espacio reservado garantiza la máxima privacidad e intimidad , permitiendo a novios e invitados disfrutar de la barra libre y la música sin interferir en el descanso de otros huéspedes.

Espacio para ceremonias / LOC

Más allá de un día: la experiencia 'Wedding Weekend'

Iberik Gran Balneario de Guitiriz ha perfeccionado el concepto de wedding weekend. La posibilidad de organizar una fiesta preboda —ya sea un cóctel relajado en la Casa Club o una cena informal en la terraza — permite a los invitados que llegan de fuera comenzar la celebración de forma distendida.

Habitación del alojamiento / LOC

Además, el hotel ofrece alojamiento para más de 200 invitados y pone a su disposición experiencias complementarias, como rutas de senderismo o momentos de relax en el balneario.

Para los novios, el hotel incluye como cortesía la suite nupcial, el desayuno y el acceso al circuito acuático , asegurando que el bienestar sea parte fundamental de la experiencia.

Instalaciones del balneario / LOC

En definitiva, celebrar una boda en Iberik Gran Balneario de Guitiriz no es solo elegir un lugar, es elegir el comienzo de un recuerdo imborrable.

