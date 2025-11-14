El cartel de una pescadería para «disuadir» a los turistas

La Pescadería Santi, en la plaza de Lugo, ha encontrado una forma tan simple como humorística de lidiar con un problema que se repite cada vez que atraca un crucero en A Coruña: los turistas que sacan fotos y no compran. En el mostrador, pegado a la báscula en la que pesa sus mariscos, luce ahora un pequeño cartel escrito a boli que dice: Foto Vídeo 1 euro. Santi Fraga no cobra nada, pero el mensaje cumple su función: «Si lo ven, ya no paran».

«Es para que no vengan», explica el placero y responsable del puesto. «Hay muchos turistas que se acercan, se ponen delante y no dejan a los clientes comprar. A veces te vienen treinta juntos y te apartan la clientela», asegura el pescadero que desde hace meses tiene que lidiar con el aumento de turistas en el mercado.

Fraga insiste en que la idea surge «a modo de humor», una broma para «disuadir» sin tener que enfrentarse a los grupos que se paran a fotografiar el marisco. «No les cobro nada. Lo tengo de cachondeo, pero la verdad es que ayuda», explica Fraga que prefiere que no ser fotografiado para no dar mayor importancia a una idea graciosa pero funcional.

Sus compañeros no han visto esta medida cómo descabellada, desde el puesto de al lado comentan que en otros mercados de España sí que se llega a cobrar a los turistas. «La Boquería lo hace. Aquí tenemos turistas constantemente, a veces hacen como un muro en el que no puedes ni atender», afirma, consciente de que la presión turística ha obligado a compañeros placeros a establecer normas estrictas.