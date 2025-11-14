Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de A Coruña abre el plazo para las ayudas a autónomos y pymes

El PEL 2026, dotado con 8,66 millones, incluye fondos para alquilar de locales

Un trabajador contratado con las ayudas del Plan de Emprego Local. / La Opinión

A Coruña

La Diputación abre este sábado el plazo para pedir las ayudas de una nueva edición del Plan de Emprego Local (PEL 2026), que repartirán 8,66 millones de euros a pymes, autónomos y microempresas. La tramitación se podrá realizar hasta las 14.00 horas del 16 de diciembre a través da plataforma SUBTeL, y, según explicó el presidente de la administración provincial, Valentín González Formoso, los beneficiarios recibirán entre 1.000 y 48.900 euros para apoyar la contratación de personal, inversiones y cobertura de cuotas tanto de cuotas de la Seguridad Social como de alquileres.

De estos fondos, orientados a negocios en municipios pequeños, 4,7 millones irán para subvenciones a la creación y mantenimiento de empleo, y otros 2,76 se dedicarán a financiar inversiones en empresas de reciente creación. Para la línea de autónomos con domicilio en municipios de menos de 10.000 habitantes se reservan 1,2 millones, y según señala la Diputación, «la principal novedad» de esta convocatoria es que podrán pedir ayudas para alquiler de bajos comerciales, naves, oficinas y centros de trabajo. La ayuda será de entre 200 y 500 euros al mes, con un máximo de 6.000 anuales. González Formoso indicó que la Diputación mantendrá el criterio de valorar con mayor puntuación a solicitudes de empresas y autónomos que no hayan recibido antes fondos PEL, para favorecer a «nuevos proyectos».

