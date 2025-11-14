La Diputación de A Coruña abre el plazo para las ayudas a autónomos y pymes
El PEL 2026, dotado con 8,66 millones, incluye fondos para alquilar de locales
La Diputación abre este sábado el plazo para pedir las ayudas de una nueva edición del Plan de Emprego Local (PEL 2026), que repartirán 8,66 millones de euros a pymes, autónomos y microempresas. La tramitación se podrá realizar hasta las 14.00 horas del 16 de diciembre a través da plataforma SUBTeL, y, según explicó el presidente de la administración provincial, Valentín González Formoso, los beneficiarios recibirán entre 1.000 y 48.900 euros para apoyar la contratación de personal, inversiones y cobertura de cuotas tanto de cuotas de la Seguridad Social como de alquileres.
De estos fondos, orientados a negocios en municipios pequeños, 4,7 millones irán para subvenciones a la creación y mantenimiento de empleo, y otros 2,76 se dedicarán a financiar inversiones en empresas de reciente creación. Para la línea de autónomos con domicilio en municipios de menos de 10.000 habitantes se reservan 1,2 millones, y según señala la Diputación, «la principal novedad» de esta convocatoria es que podrán pedir ayudas para alquiler de bajos comerciales, naves, oficinas y centros de trabajo. La ayuda será de entre 200 y 500 euros al mes, con un máximo de 6.000 anuales. González Formoso indicó que la Diputación mantendrá el criterio de valorar con mayor puntuación a solicitudes de empresas y autónomos que no hayan recibido antes fondos PEL, para favorecer a «nuevos proyectos».
