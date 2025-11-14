Exposición de bonsáis y suisekis en el centro comercial Los Rosales
El centro comercial Los Rosales 15 años exhibe desde este viernes los ejemplares de la asociación Bonsái Coruña, que cumple quince años con esta iniciativa, en la que este sábado habrá una demostración práctica del tratamiento de estos árboles en miniatura entre las 16.00 y las 20.00 horas. Quienes posean uno de ellos y quieran efectuar una consulta, podrán llevarlo a este lugar. La exposición incluye también suisekis, piedras naturales ornamentales de pequeño tamaño, cuyo coleccionismo procede igualmente de Japón, y que no han sido manipuladas. La entidad cuenta con más de 30 años de antigüedad y realiza numerosas actividades, por lo que realiza un llamamiento a las personas interesadas para que participen en ellas y ofrece el teléfono de contacto 639 78 99 59.
