Si no lo leo no lo creo
Un foco televisivo sorprende en Riazor
ANTÓN PERULEIRO
Los estudiantes que acudieron el viernes a la biblioteca de Empresas, en Riazor, y los peatones que tenían incorporada la calle Almirante Lángara a su recorrido se encontraron de sorpresa con un rodaje televisivo. Una enorme grúa soportaba un foco que iluminaba el interior de una estancia, lo que llamó la atención de muchos viadantes, que no dudaron en coger el móvil para abrir la cámara e inmortalizar el momento, no fuese a ser que apareciese algún famoso. Se trata de El crimen de Pazos, la producción de Netflix, que tiene a Tristán Ulloa como protagonista. El rodaje ya pasó por Abegondo y Betanzos. ¿Habrá nuevas localizaciones por la ciudad?
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña