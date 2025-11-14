Un foco televisivo sorprende en Riazor.

Los estudiantes que acudieron el viernes a la biblioteca de Empresas, en Riazor, y los peatones que tenían incorporada la calle Almirante Lángara a su recorrido se encontraron de sorpresa con un rodaje televisivo. Una enorme grúa soportaba un foco que iluminaba el interior de una estancia, lo que llamó la atención de muchos viadantes, que no dudaron en coger el móvil para abrir la cámara e inmortalizar el momento, no fuese a ser que apareciese algún famoso. Se trata de El crimen de Pazos, la producción de Netflix, que tiene a Tristán Ulloa como protagonista. El rodaje ya pasó por Abegondo y Betanzos. ¿Habrá nuevas localizaciones por la ciudad?