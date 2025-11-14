Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 14 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Claudia Castro presenta un libro infantil
20.00 horas | Seis leiras e un piano es el nuevo libro de Claudia Castro, que escribe poesía para niños. En esta presentación, la autora estará acompañada por Marta Villar.
Librería Berbiriana
Daniel Remeseiro, en la Alexandre Bóveda
20.00 horas | Nueva exposición de Daniel Remeseiro, titulada A arte de vagar, un proceso transformador que conecta con la naturaleza. La entrada es gratuita.
Asociación Alexandre Bóveda
‘Dysphoria’, un monólogo lleno de teatralidad
20.30 horas | Dysphoria, dirigido por María Goiricelaya, es el espectáculo que se puede disfrutar esta tarde en el ciclo principal. Hay entradas en Ataquilla desde 5,50 euros.
Teatro Rosalía
Concierto de EXIT en la sala Mardi Gras
22.30 horas | Noche de música de la mano de la banda EXIT, que actúa en Mardi Gras. Las entradas en taquilla, si hay disponibles, tendrán un precio de 12 euros.
Mardi Gras
Olatz Ruiz dirige la Orquesta Sinfónica
20.00 horas | Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la batuta de Olatz Ruiz. Hay entradas a través de Ataquilla con precios desde 14,25 euros.
Palacio de la Ópera
Carlos Rego conversa sobre su libro ‘Bibiano’
19.00 horas | Carlos Rego presenta su nuevo libro, Bibiano, en el que recupera la figura del músico y su trayectoria artística y personal.
Hoboken
