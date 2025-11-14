¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 14 de noviembre

Claudia Castro presenta un libro infantil

20.00 horas | Seis leiras e un piano es el nuevo libro de Claudia Castro, que escribe poesía para niños. En esta presentación, la autora estará acompañada por Marta Villar.

Librería Berbiriana

Daniel Remeseiro, en la Alexandre Bóveda

20.00 horas | Nueva exposición de Daniel Remeseiro, titulada A arte de vagar, un proceso transformador que conecta con la naturaleza. La entrada es gratuita.

Asociación Alexandre Bóveda

‘Dysphoria’, un monólogo lleno de teatralidad

20.30 horas | Dysphoria, dirigido por María Goiricelaya, es el espectáculo que se puede disfrutar esta tarde en el ciclo principal. Hay entradas en Ataquilla desde 5,50 euros.

Teatro Rosalía

Concierto de EXIT en la sala Mardi Gras

22.30 horas | Noche de música de la mano de la banda EXIT, que actúa en Mardi Gras. Las entradas en taquilla, si hay disponibles, tendrán un precio de 12 euros.

Mardi Gras

Olatz Ruiz dirige la Orquesta Sinfónica

20.00 horas | Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la batuta de Olatz Ruiz. Hay entradas a través de Ataquilla con precios desde 14,25 euros.

Palacio de la Ópera

Carlos Rego conversa sobre su libro ‘Bibiano’

19.00 horas | Carlos Rego presenta su nuevo libro, Bibiano, en el que recupera la figura del músico y su trayectoria artística y personal.

Hoboken