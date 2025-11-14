Si no lo leo no lo creo
Mella, el peinado favorito para Yeremay
ANTÓN PERULEIRO
La concesión a Yeremay por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles del premio al mejor jugador de Segunda División de la temporada pasada fue aprovechada por un diario deportivo nacional para efectuar al jugador del Deportivo una de las clásicas encuestas sobre sus preferencias. En ella, el canario contestó quiénes eran sus jugadores favoritos con la pierna izquierda, con la derecha, el mejor tirador a puerta... pero el cuestionario dio al final un giro inesperado, ya que le preguntaron quién llevaba el mejor peinado. «¿Puedo decir de mi equipo?», cuestionó a la entrevistadora. Tras recibir el visto bueno, no lo dudó y contestó que es su compañero David Mella.
- Recta final para la apertura de un gran Gadis en la antigua nave de Caramelo en Agrela
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- La compra de edificios enteros en la ciudad aumenta por el tirón de la vivienda turística