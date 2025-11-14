Mella, el peinado favorito para Yeremay

La concesión a Yeremay por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles del premio al mejor jugador de Segunda División de la temporada pasada fue aprovechada por un diario deportivo nacional para efectuar al jugador del Deportivo una de las clásicas encuestas sobre sus preferencias. En ella, el canario contestó quiénes eran sus jugadores favoritos con la pierna izquierda, con la derecha, el mejor tirador a puerta... pero el cuestionario dio al final un giro inesperado, ya que le preguntaron quién llevaba el mejor peinado. «¿Puedo decir de mi equipo?», cuestionó a la entrevistadora. Tras recibir el visto bueno, no lo dudó y contestó que es su compañero David Mella.