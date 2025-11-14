La Navidad en A Coruña tendrá 2,8 millones de luces LED y 560 arcos

A Coruña encenderá el 28 de noviembre la Navidad, con el exfutbolista Bebeto como maestro de ceremonias, con 2,8 millones de luces LED y un total de 560 arcos repartidos por toda la ciudad. Volverá la esfera luminosa a la Marina y el árbol se colocará en O Parrote, pero también se instalarán motivos luminosos con los tres Reyes Magos a bordo del Atalaya en Alfonso Molina, que incluirán motivos como la Torre de Hércules. Habrá detalles especiales en la fuente de Cuatro Caminos, donde la iluminación en forma de paraguas será con luces blancas y azules, un guiño al Deportivo. Y el abeto de Navidad se trasladará a la zona de O Parrote debido a las obras de urbanización de los Cantones, mientras que la calle Real, la plaza de Azcárraga, campo da Leña y la plaza de San Vicente, en Os Mallos, volverán a contar con los clásicos techos luminosos.

Ana Carro

También la plaza Elíptica de Os Rosales, Juana de Vega, la plaza de Vigo, la glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle, entre otras ubicaciones, diponsdrá de tendidos de luz en forma de paraguas y habrá guirnaldas luminosas en zonas como Capitán Troncoso y la calle Santo Domingo. Desde las últimas semanas, el Concello instala elementos luminosos en los diez distritos de la ciudad, tanto los más densamente poblados como los núcleos más alejados del centro. El presupuesto es de 770.000 euros.