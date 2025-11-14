Recuerdo a las víctimas de los siniestros viarios en A Coruña

El Concello organizó este viernes, en las inmediaciones de la estación de buses, un acto en recuerdo de las víctimas de accidentes viales, cuyo día mundial es este domingo. La delegada gallega de Stop Accidentes, Jeanne Picard, leyó un manifiesto, y siguió un minuto de silencio. Hubo una ofrenda floral en el árbol plantado en memoria de las víctimas.

En la conmemoración estuvieron el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, así como miembros de la Dirección General de Tráfico, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, 061 y Complexo Hospitalario da Coruña (Chuac). La edil de Movilidad, Noemí Díaz, afirmó que una ciudad segura incluye «que todos podamos desplazarnos sin miedo», y la de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, que cada accidente recuerda «que queda trabajo por hacer».