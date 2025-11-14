Sés publica 'Onde houbo un ceo', el segundo adelanto de su libro-disco

La cantante y compositora coruñesa Sés presenta este viernes Onde houbo un ceo' el segundo adelanto de su próximo libro-disco Nadando na incerteza, que se publicará el 28 de noviembre. El tema ya puede escucharse en todas las plataformas digitales y profundiza en la propuesta íntima, acústica y esencial que define esta nueva etapa artística.

Onde houbo un ceo es una pieza que refuerza el enfoque orgánico y depurado que caracteriza el nuevo trabajo: una canción que sitúa la palabra en el centro y que transita por la emoción desde la honestidad y la sutileza, sin artificios ni sobreproducciones. La voz de Sés emerge nuevamente como eje fundamental, apoyada en una instrumentación mínima que potencia su expresividad.

El libro-disco Nadando na incerteza incluirá 12 temas originales y supone un regreso a la esencia más pura de la canción, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria.

La cantante iniciará la gira para presentar este disco en su casa, en A Coruña, con un concierto en el teatro Colón el sábado 10 de enero.