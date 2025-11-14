El tiempo en A Coruña: la Aemet avanza cómo viene el fin de semana

La predicción del tiempo para este fin de semana en A Coruña trae un poco de todo. En el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con su pronóstico para los próximos días en la ciudad encontramos variedad de símbolos que dibujan un panorama en el que no faltará la lluvia pero en el que también aparecen algunos claros, nubes compactas y hasta chubascos tormentosos. A continuación detallamos la previsión del tiempo en A Coruña para hoy y también para el sábado y el domingo e incluso un adelanto para la próxima semana.

Cargando previsión del tiempo...

Para empezar, hoy viernes 14 de noviembre la jornada arrancará sin precipitaciones. La Aemet prevé cielo cubierto en las primeras horas del día y algunos chubascos a partir del mediodía o durante las primeras horas de la tarde. Al final de la jornada de nuevo se espera una pausa de las precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 14 grados de mínima y los 17 de máxima. Hay además aviso amarillo en el litoral por rachas de viento de hasta 60 km/h.

El sábado día 15 la Aemet prevé alternancia de nubes, claros y precipitaciones durante la mañana. Para la tarde avanza la posibilidad de chubascos de tipo tormentoso. La mínima baja a 13 grados y la máxima se mantendrá sin cambios. Se mantiene el aviso amarillo en la costa por rachas de viento y olas de hasta 5 metros.

La previsión del tiempo en A Coruña para el domingo 16 anticipa que será otro día de cielo cubierto y con lluvias, más intensas durante la tarde. Los termómetros caen a 12 grados de mínima, con 17 de máxima.

Avance próxima semana

¿Y la próxima semana? ¿Qué tiempo viene para estrenar la segunda quincena de noviembre? Pues a la vista de pronóstico de la Aemet parece que A Coruña de momento no se librará de las precipitaciones ya que en el avance tanto para el lunes 17 como para el martes 18 y el miércoles 19 el servicio de meteorología dibuja un sol parcialmente tapado por una nube con lluvia, así que por ahora en las calles y plazas coruñesas seguiremos viendo capuchas y paraguas. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 11 y los 12 grados mientras que las máximas bajarán a 15 grados.

También Meteogalicia prevé algunas lluvias en A Coruña durante el fin de semana, con apertura de claros durante las tardes del viernes y el sábado, aunque ya adelanta que Galicia irá ganando influencia anticiclónica y circulación del nordés, con lo que a partir del próximo lunes o martes bajará la probabilidad de lluvias y caerán también las temperaturas. Más información.