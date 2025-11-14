Trámites para la comunidad colombiana en A Coruña: "Vinimos muy pronto porque no teníamos cita"

El despertador sonó muy pronto este viernes en casa de algunos ciudadanos con nacionalidad colombiana que residen en Galicia para hacer trámites administrativos. El consulado móvil de Colombia se instaló en el Centro Ágora, donde también estará este sábado, para que estas personas puedan hacer diferentes trámites, como la inscripción de la cédula para las elecciones, entrega de documentos tramitados previamente, registros civiles, copias de documentos o autenticaciones de firmas. "Nos facilita mucho que exista este consulado móvil porque así no tenemos que desplazarnos a Madrid", comentan Jennifer y Malene, que acudieron "muy pronto" al Ágora porque no tenían cita. "Teníamos miedo de que hubiese mucha gente, pero fue todo bien", reconocen estas dos vecinas de O Burgo.

El mes pasado, cuando este consulado móvil se instaló en el centro de cívico de San Diego, la jornada fue completamente diferente. Tan caótica que hubo gente que tuvo que regresar a casa sin ser atendida. Eso puso a muchos vecinos en alerta, que decidieron acudir este viernes a realizar sus trámites con paciencia y con la esperanza de que fuese más fácil. Y lo fue. A primera hora, una persona elaboró una lista con los nombres de las personas que no tenían cita, para establecer un orden y que cada uno fuese atendido cuando le tocaba, sin esperar demasiado. "Llegué y a las diez ya me atendieron. Luego tuve que esperar unas dos horas, pero venía preparado porque el otro día hubo conflicto y muchas quejas. Esta vez fue muy bien", expone Jhostin López, de 19 años.

Jennifer y Marlene, vecinas de O Burgo, / Casteleiro

Yolanda Bonilla, que lleva casi dos años en A Coruña, también salió pronto de la cama para acompañar a su hijo. "Le dijo un amigo que estaba el consulado móvil y aquí vinimos", señala, y reconoce que otra vez que acompañó a su "hermana" fue "mucho peor, con más colas".

Hubo quien además de madrugar tuvo que hacer varios kilómetros, ya que hasta A Coruña se desplazaron miembros de la comunidad colombiana que residen en otros puntos de Galicia, como A Guarda o Vigo.

Este sábado hay una nueva oportunidad en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Sin embargo, hay trámites que no se pueden hacer en este consulado móvil, como la cédula digital, las visas o escrituras públicas. En ese caso, los usuarios tienen que desplazarse a la sede física de los consulados de las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Gran Canarias y Palma de Mallorca.