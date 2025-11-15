Los Amigos de Monte Alto se vuelven a ir de comida

Como cada año, los miembros de la asociación Amigos de Monte Alto se reunieron para irse de comida, disfrutar, reir y recordar viejos tiempos. Y ya van más de 30 citas como esta. La de este año, como la de 2024, fue en las instalaciones del Club del Mar de San Amaro.

Ni la lluvia ni el frío les impidieron a las más de 100 personas que acudieron al encuentro anual posar para la foto de familia y después compartir una comida inolvidable. También hubo música. Ahora empieza la cuenta atrás para la siguiente.