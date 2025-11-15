Aniversario de la Delegación de Defensa en Galicia
A Coruña
La Delegación de Defensa celebró este viernes su 29º aniversario en su sede de A Coruña. La alumna del colegio Eirís Irati Sendín leyó la misiva ganadora del concurso Carta a un Militar. Participaron el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y la delegada de la Xunta, Belén do Campo.
