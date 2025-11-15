Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arte e investigación en la Universidade da Coruña

Morris (centro) con los científicos Israel Temprano y Suqui Castro. | | L. O.

Morris (centro) con los científicos Israel Temprano y Suqui Castro. | | L. O.

RAC

A Coruña

La creadora británica Louise Ward Morris colaborará con los grupos de investigación UDCSólidos y Liste de la Universidade da Coruña (UDC) en una residencia artística. Durante seis meses, desarrollará arte con cristales líquidos, vidrio y pantallas recicladas en O espexismo dixital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents