Los buses de A Coruña difunden la labor de Unicef

Responsables de Unicef España, M. Montalvo, y Tranvías, I. Prada. | | L.O.

A Coruña

La Compañía de Tranvías, concesionaria de los buses urbanos de A Coruña, expone en los vehículos desde este viernes cartelería y elementos informativos sobre la labor en favor de los niños de Unicef, dentro de una campaña especial para conmemorar el Día Mundial de la Infancia.

