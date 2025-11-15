Concierto de navidad de Padre Rubinos con la Orquesta Gaos
A Coruña
La decimocuarta edición del Concierto de Navidad de Padre Rubinos contará con la participación el próximo 22 de diciembre de la Orquesta y el Coro Gaos, que interpretarán música de películas populares. El recital, que lleva por nombre ¡De película!, se realizará a las 20.30 horas en el Palacio de la Ópera y en el mismo colaborará la Escuela de Danza Druida.
