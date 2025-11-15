Concierto de navidad de Padre Rubinos con la Orquesta Gaos

La decimocuarta edición del Concierto de Navidad de Padre Rubinos contará con la participación el próximo 22 de diciembre de la Orquesta y el Coro Gaos, que interpretarán música de películas populares. El recital, que lleva por nombre ¡De película!, se realizará a las 20.30 horas en el Palacio de la Ópera y en el mismo colaborará la Escuela de Danza Druida.