Los directores de arte celebran el nuevo concurso de la Luis Seoane
Su asociación nacional se ofrece a asesorar al Concello en el proceso
A Coruña
La Fundación Luis Seoane repetirá el concurso para elegir a su directora, después de que se acumulasen las críticas sobre un proceso anterior por el que se concedió el puesto a Carmen Jiménez, que ya lo ocupaba de forma provisional. La Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace) celebra la decisión y se pone a disposición del Ayuntamiento la fundación para asesorarlos en el nuevo proceso, que «con el fin de asegurar que independencia, profesionalidad y buenas prácticas sean los principios rectores del procedimiento».
