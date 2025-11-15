Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 18 de noviembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Un momento del rodaje de Ariel, la nueva película de Lois Patiño.

Un momento del rodaje de Ariel, la nueva película de Lois Patiño. / LOC

RAC

Documental sobre Isaac Díaz Pardo

19.30 horas | Dentro del ciclo documental sobre el pintor se proyectará Isaac, una obra documental dirigida por Xosé Abad Vidal sobre el artista.

Museo de Belas Artes

Continúa el Cormorán Film Fest

20.00 horas | Estreno de Ariel, la nueva película de Lois Patiño, uno de los directores gallegos más respetados en festivales. Habrá un coloquio con Ion De Sosa, director de fotografía de la película.

Cantones Cines

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents