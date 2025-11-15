Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 18 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Documental sobre Isaac Díaz Pardo
19.30 horas | Dentro del ciclo documental sobre el pintor se proyectará Isaac, una obra documental dirigida por Xosé Abad Vidal sobre el artista.
Museo de Belas Artes
Continúa el Cormorán Film Fest
20.00 horas | Estreno de Ariel, la nueva película de Lois Patiño, uno de los directores gallegos más respetados en festivales. Habrá un coloquio con Ion De Sosa, director de fotografía de la película.
Cantones Cines
