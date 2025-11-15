¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 15 de noviembre

Concierto de Cápsula y noche de rock argentino

22.30 horas | La banda argentina asentada en Bilbao ofrece esta noche una actuación dentro del programa del aniversario de la sala. A partir de la 01.00 horas habrá una velada con éxitos argentinos con entrada propia.

Mardi Gras

Concierto de Pablo Seoane

20.00 horas | El ciclo Butaca de Jazz, que forma parte del programa Cultura por alimentos de Afundación, ofrece la actuación de este compositor y pianista, con tres décadas de carrera a sus espaldas.

Afundación

Inauguración de ‘Expo-non-expo’

13.00 horas | Muestra con 15 imágenes de fotógrafos gallegos, a la venta para destinar fondos a Palestina.

Cantina A Parva. Mercado de San Agustín

Mercadillo de ropa de ‘influencers’

11.00-20.00 horas | Influencers gallegos venderán sus prendas y parte de las ventas se donará a Poten100mos, que trabaja con personas en riesgo de pobreza.

Marineda City

Introducción al café de especialidad

11.00 horas | Taller impartido en el restaurante de El Corte Inglés por Ignacio Gómez, director de Calidad Cafés Siboney & Q Arabica Grader.

El Corte Inglés

Vermuigual

12.00-18.00 horas | Festigual ofrece la actuación de Negus DJ Inclusivo en una sesión con música de diferentes estilos y épocas en un espacio abierto, accesible y gratuito.

Café La Barra

‘A nena que vivía nunha caixa de mistos’

18.00 horas | La compañía Caramuxo Teatro representa esta obra basada en el cuento La vendedora de cerillas, de Andersen. Para niños a partir de cuatro años.

Fórum Metropolitano

Magosto en la Ciudad Vieja

17.00 horas | Actividades infantiles, degustación de castañas, música y queimada durante la tarde y hasta la medianoche, bajo la organización de vecinos y comerciantes del barrio.

Plaza de Azcárraga