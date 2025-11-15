Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 15 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Concierto de Cápsula y noche de rock argentino
22.30 horas | La banda argentina asentada en Bilbao ofrece esta noche una actuación dentro del programa del aniversario de la sala. A partir de la 01.00 horas habrá una velada con éxitos argentinos con entrada propia.
Mardi Gras
Concierto de Pablo Seoane
20.00 horas | El ciclo Butaca de Jazz, que forma parte del programa Cultura por alimentos de Afundación, ofrece la actuación de este compositor y pianista, con tres décadas de carrera a sus espaldas.
Afundación
Inauguración de ‘Expo-non-expo’
13.00 horas | Muestra con 15 imágenes de fotógrafos gallegos, a la venta para destinar fondos a Palestina.
Cantina A Parva. Mercado de San Agustín
Mercadillo de ropa de ‘influencers’
11.00-20.00 horas | Influencers gallegos venderán sus prendas y parte de las ventas se donará a Poten100mos, que trabaja con personas en riesgo de pobreza.
Marineda City
Introducción al café de especialidad
11.00 horas | Taller impartido en el restaurante de El Corte Inglés por Ignacio Gómez, director de Calidad Cafés Siboney & Q Arabica Grader.
El Corte Inglés
Vermuigual
12.00-18.00 horas | Festigual ofrece la actuación de Negus DJ Inclusivo en una sesión con música de diferentes estilos y épocas en un espacio abierto, accesible y gratuito.
Café La Barra
‘A nena que vivía nunha caixa de mistos’
18.00 horas | La compañía Caramuxo Teatro representa esta obra basada en el cuento La vendedora de cerillas, de Andersen. Para niños a partir de cuatro años.
Fórum Metropolitano
Magosto en la Ciudad Vieja
17.00 horas | Actividades infantiles, degustación de castañas, música y queimada durante la tarde y hasta la medianoche, bajo la organización de vecinos y comerciantes del barrio.
Plaza de Azcárraga
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña