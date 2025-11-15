Una investigación iniciada en A Coruña termina con siete detenidos por estafa con la técnica del SIM Swapping
Partió de una denuncia de un ciudadano coruñés al que se le sustrajeron 9.500 euros
La Policía Nacional ha detenido en San Adriá de Besós (Barcelona) a siete hombres que utilizaban la técnica del SIM Swapping (en español, intercambio de SIM) para estafar miles de euros a sus víctimas a lo largo de toda la geografía española, con denuncias en las localidades gallegas de A Coruña, Ferrol y Marín, entre otra decena de ciudades.
La investigación fue iniciada en A Coruña por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada de Policía Judical ante la denuncia de un ciudadano residente en la ciudad al que le sustrajeron un total de 9.500 euros.
Según explica la Policía Nacional en una nota difundida a los medios, esta víctima trasladó que había recibido múltiples cargos en sus cuentas bancarias, efectuados con tarjetas de crédito a su nombre, que él no había solicitado. También se percató de envíos a cajeros automáticos concretos para su retirada en persona, tampoco autorizados por él.
Las investigaciones realizadas permitieron concretar que la raíz de este delito se encontraba en la utilización de la técnica denominada SIM Swapping. En ella, el atacante engaña a una compañía telefónica para que transfiera el número de teléfono de una víctima a una tarjeta SIM que él controla.
Una vez que el atacante tiene el control del número, puede acceder a cuentas vinculadas a ese teléfono, como correos electrónicos, redes sociales y servicios bancarios. Muchos de estos usan la verificación en dos pasos (2FA) a través de códigos por SMS, que, en este caso, llegan directamente al móvil que el estafador posee.
En total, se ha logrado esclarecer 16 denuncias y, tras las indagaciones realizadas, los siete autores de los hechos fueron detenidos en la localidad barcelonesa de San Adriá de Besós.
