Los Museos Científicos de A Coruña reconocen la divulgación con sus premios Prisma

Los Premios Prisma, convocados por el Concello de A Coruña a través de los Museos Científicos Coruñeses, galardonaron este sábado en María Pita varios proyectos que contribuyen a la divulgación científica.

Los enfoques de esta edición son muy visibles en el caso del artículo periodístico, que habla sobre la contaminación por microplásticos; en el trabajo en vídeo, que describe el papel de las gaviotas en los ecosistemas; o en el trabajo ganador en la categoría que fue novedad este año, la de proyecto de divulgación científica sobre el agua en el medio urbano, con una presentación que expone la importancia de la gestión y el consumo de agua y su impacto en el entorno.

También resultaron galardonados trabajos que desarrollan la divulgación de la ciencia en consonancia con la inclusión o la igualdad, como ocurre con el Prisma al mejor proyecto singular, que empleando nuevas tecnologías ofrece contenidos a personas mayores o en situación de dependencia. Así, los ganadores son Manuel Pedrosa Sánchez y Mariam Marino Casal; Aythami Soto; Stéphanie Aparicio; Clemente Álvarez y Laura Navarro; Xaviera Torres y Raquel Martín; Daniel Amatller; y Pablo José Barrecheguren.