El PP reclama al Concello que plante 55.000 árboles más

El grupo municipal pide al Gobierno local que aumente la plantación de árboles en 55.000 para llegar a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de uno por cada tres habitantes. Según indica, el Concello anunció que hay 25.000 y que añadirá otros 2.000 en los próximos dos años, pero, como la ciudad tiene un cuarto de millón de habitantes, los populares consideran que habría que subir el número ampliamente para llegar a la ratio.