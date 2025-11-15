Sábado húmedo y de temperaturas suaves en A Coruña y comarca
Las temperaturas máximas rondarán los 17ºC
Este sábado A Coruña sigue bajo la influencia de las bajas presiones de los restos de la borrasca Claudia que dejó fuertes temporales en los últimos días en toda Galicia.
Debido a esta situación, los cielos estarán nublados en la ciudad y su comarca durante casi todo el día. En la mañana A Coruña se despertará con algunas precipitaciones. Durante la tarde se abrirán algunos claros, aunque no será definitivo, puesto que las lluvias regresarán por la noche.
Las temperaturas permanecerán sin cambios, con máximas de 17ºC y mínimas de 13ºC.
Por su parte, los vientos soplarán de componente sur con intensidad fuerte en todo el litoral atlántico.
Esta situación será parecida el domingo, con los coletazos de la borrasca que seguirán muy cerca de Galicia y dejarán inestabilidad atmosférica.
