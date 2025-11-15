Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El superyate de 80 metros de eslora de un magnate estadounidense recala en el puerto de A Coruña

El barco, denominado Batello, está valorado en 80 millones

Iago López

RAC

A Coruña

El superyate de 80 metros Batello ha hecho escala este mediodía en el muelle de A Coruña, despertando la atención tanto de los curiosos como de los amantes de la náutica de lujo. Este yate, construido por el astillero neerlandés Oceanco, es uno de los más llamativos del mundo por su diseño y tamaño.

Su diseño es obra del estudio Nuvolari Lenard y los interiores corrieron a cargo de Alberto Pinto. La embarcación tiene una manga de 14,20 m y un calado de 3,90 m, lo que le otorga un volumen bruto de 2.310 toneladas.

Este yate, valorado en 80 millones de euros, tiene capacidad para alojar hasta 18 invitados y está tripulado por unas 24 personas, y fue originalmente construido bajo el nombre de Amevi para el magnate Lakshmi Mittal; posteriormente se renombró Aalto, hasta llegar a su nombre actual tras el cambio de propietario, un millonario residente en Estados Unidos. La embarcación, que cuenta con espacios como salón de belleza, spa, piscina, cine y hasta golf, puede alquilarse por precios desde los 800.000 euros la semana en temporada baja, llegando a cerca del millón en la alta.

