Tres condenados por asesinato y robo de un hombre que les debía dinero en un piso de Os Mallos, en A Coruña

La Audiencia Provincial ha condenado a dos hombres y una mujer por un crimen acontecido el 19 de noviembre de 2022 en un piso de Os Mallos, en el que golpearon a un hombre por deudas, le introdujeron un palo por el ano y uno de ellos, declarado culpable de asesinato, lo asfixió. La condenada amenazó con un cuchillo y desnudó a una mujer que acompañaba a la víctima.

De acuerdo con los hechos probados, todos los implicados eran consumidores de sustancias estupefacientes. El fallecido acudió con su pareja a la vivienda, en la que se encontraban los dos condenados varones, entre otras personas. El que lo acabó matando, un ciudadano extranjero que tenía antecedentes por lesiones y la residencia en España caducada, empezó a discutir con él porque le reclamaba un dinero y lo golpeó hasta que otros intervinieron. Poco antes del mediodía del 19 de noviembre llegó la mujer que ha sido condenada en el juicio, que también reclamaba dinero al fallecido, y, junto con el asesino, le dieron «numerosos golpes».

Aquí empezó a intervenir el otro hombre que resultó condenado, pues, aunque no participó en esta paliza, se quedó en la puerta de la habitación en la que estaban los otros tres, vigilando para que nadie lo ayudase. La víctima de los golpes sufrió múltiples lesiones en cabeza, cara, cuello, brazos y piernas, pero, como no entregaba ningún dinero, la mujer que lo estaba agrediendo lo amenazó con un cuchillo, reclamándole el pago.

El hombre que ha sido condenado por asesinato, entonces, asfixió a la víctima. Según figura en la sentencia, le rodeó el cuello con el brazo «y apretó fuertemente», bien con intención de matarlo o sabiendo que había una «alta posibilidad» de que falleciese. La novia del fallecido gritó que lo dejara porque lo iba a matar. El asesino lo soltó finalmente, cuando ya estaba inconsciente, y entonces los otros dos condenados lo registraron y le robaron 400 euros que tenía en el bolsillo.

Con el hombre aún con vida pero inconsciente, el asesino pidió a su compinche varón que fuese a buscar un palo para introducírselo por el ano. Su pareja les pidió que no lo hiciesen, y se ofreció a comprobar que no tenía ninguna cantidad de dinero escondida en el ano, «lo que finalmente hizo, sin encontrar cantidad alguna».

Pero esto no impidió que los acusados realizasen con la agresión. La mujer condenada se llevó a la novia de la víctima al salón de la vivienda, pensando que quizás su novio podía haberle dado algún dinero. Allí, la amedrentó con un cuchillo y la obligó a desnudarse para comprobar que no llevaba efectivo encima.

Mientras tanto, los dos hombres le introdujeron al varón que falleció, cuando este todavía estaba vivo pero sin sentido, un palo de escoba por el ano, causándole desgarros. La víctima, de 39 años, falleció, si bien no por esta última agresión sino porque la asfixia a la que había sido sometido le causó «una insuficiencia respiratoria aguda y una parada cardiorrespiratoria».

El culpable de asesinato fue detenido dos días después de cometer el crimen, y los otros dos participantes el 24 de noviembre. Siempre según la sentencia de la Audiencia Provincial, los tres responsables del crimen «habían estado consumiendo sustancias estupefacientes, teniendo levemente afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas».

Atenuante por drogas

El tribunal tuvo esto en cuenta y rebajó algunas de las penas, atendiendo a que estaban intoxicados. Al hombre que asfixió a la víctima le impone diez años de prisión por asesinato, así como tres por robo, además de seis meses por un delito contra la integridad moral y una multa de 810 euros por lesiones. Deberá abonar 100.000 euros a los padres de su víctima, por el «daño moral» causado por su muerte.

El hombre que le ayudó en las agresiones a la víctima recibe tres años por robo y seis meses por un delito contra la integridad moral, así como multas por delitos leves de lesiones. La Audiencia considera a la mujer autora de dos delitos de robo, uno por el que la condena a tres años de cárcel y un segundo, intentando, que suma dos años y medio a su pena de prisión. Los tres condenados también deberán devolver los 400 euros robados, y la Audiencia señala que se les descontará el tiempo que hayan pasado en prisión provisional antes de la sentencia. La sentencia no prevé que se pueda presentar recurso, ya que se dictó con la conformidad de las partes.