Instalan vallas en la plaza de Pontevedra para evitar cruces indebidos
Desde que se abrió el carril de Payo Gómez, hay peatones que no respetan las señales
Apenas tres meses después de que se abriese la nueva conexión de tráfico de la plaza de Pontevedra, que permite circular entre las calles Payo Gómez y Modesta Goicouría, el Concello ha procedido a la instalación de vallas para evitar cruces indebidos.
Desde que se ejecutó una pequeña remodelación en el islote central donde se encuentra la cafetería Manhattan para abrir este carril de circulación, los peatones empezaron a no respetar las señales y optaron, en algunos casos, por cruzar por la zona del nuevo semáforo, donde no hay paso de cebra, justo después de las paradas de autobús.
La cuestión no es solo que ese cruce no se puede hacer sino que vienen coches de frente, los que provienen del túnel de la plaza de Lugo, con los que muchos peatones no cuentan y lo que pone en riesgo a todo aquel que toma la mala decisión de pasar por ahí.
Hace unos días, el Concello empezó a instalar una valla desde el paso de cebra que da hacia Modesta Goicouría para poner fin a estas malas prácticas. Sin embargo, no fue suficiente. Hay quien seguía aprovechando el nuevo semáforo para cruzar, generando caos en el tráfico por una zona por la que, además, pasan muchos coches.
Este sábado, varios operarios se desplazaron hasta este punto para ampliar el vallado casi hasta la parada de bus, lo que va a obligar a los peatones a cruzar debidamente, ya sea por el paso de cebra de la plaza de Pontevedra como el que conecta con el Manhattan.
