¿A dónde viajan los coruñeses en Navidad?

Los coruñeses ya no se guardan las vacaciones solo para el verano. Cada vez más reparten sus días libres a lo largo del año y la Navidad se convierte en una de las épocas preferidas para que aquellos que pueden viajen. Unas fiestas que antes eran sinónimo de casa, marcadsa por las reuniones familiares, ahora abren la puerta a escapadas que llenan las agencias. «Hace años la gente apenas se movía en navidades, era un periodo muy calmado. Ahora se nota muchísimo más movimiento», cuenta Marian Raposo, del Club de Viajes by Galitur.

Ese cambio también se refleja en los destinos elegidos. Los clásicos de sol siguen vivos — «Canarias, el Caribe, sitios de calor», resume Raposo—, pero los escenarios navideños del centro y norte de Europa ganan terreno cada año. Los coruñeses se dejan seducir por la estampa de luces, puestos de madera y calles nevadas, un ambiente que muchos prefieren vivir de primera mano aunque sea solo durante el puente de diciembre.

Esa fecha es, de hecho, uno de los momentos más fuertes de la temporada. «Los viajes a los mercadillos de Praga, Polonia, Varsovia, Alemania o Bruselas se disparan», igual que el interés por Laponia, que este año cuenta con vuelo directo. Aun así, cuando llegan los días centrales de Navidad, el calor vuelve a imponerse. «En esas fechas las reservas se concentran en Canarias o Cabo Verde. La gente busca calor y desconexión», explica Raposo.

En Nautalia Viajes también notan esa doble tendencia. Su gran éxito de este invierno es el circuito de Alsacia y la Selva Negra, un viaje que incluye vuelos, alojamiento y visitas a Frankfurt, Estrasburgo y Colmar, muy centrado en los mercadillos de Alemania y Francia. Cuesta alrededor de 1.300 euros por persona y el plazo de reserva se mantiene abierto. «Se vendió muchísimo, sobre todo entre grupos de amigos», explica Ana Posso, agente de la compañía. El precio medio de los viajes de estas fechas ronda los 900 o 1.000 euros por persona, aunque en destinos de sol puede subir más. «En Canarias o el Caribe es temporada alta, incluso más que en verano», añade.

En Viaxes Beira, Sabrina Lena confirma que viajar en Navidad ya forma parte de la rutina de muchos. «Sí que se nota más movimiento. Este año, por ejemplo, se vendió mucho Montreux, aprovechando el vuelo directo a Ginebra desde Santiago», comenta. La tendencia no es exclusiva de Suiza. «Diría que está mitad y mitad. Una parte busca sol, con destinos como Cabo Verde, que tiene vuelo desde Oporto y es más barato que el Caribe, y la otra mitad quiere ambiente navideño en ciudades como Budapest o Viena».

Las reservas no se hacen con tanta antelación como en verano. «Empiezan sobre octubre y todavía ahora siguen pidiendo», explica Lena, que observa un perfil claro: parejas en primer lugar y familias en segundo. También detecta un cambio en la forma de viajar. «La gente reparte más las vacaciones a lo largo del año. Ya no se reservan todo para verano. Algunos lo hacen por precio, otros por cambiar de ambiente o incluso por escapar de las reuniones familiares», asegura entre risas.