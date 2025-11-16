Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña

El concierto de Anuel AA previsto para este domingo en el Coliseum de A Coruña no se celebrará. La promotora del concierto ha indicado que por "motivos de salud" del cantante no se realizará finalmente.

"Desde Venues Producciones hemos hecho un gran esfuerzo para traer a Anuel AA a A Coruña. Sin embargo, debido a la enfermedad del artista y por causas ajenas a nuestra organización, el evento no podrá llevarse a cabo", indica el comunicado oficial difundido en el mediodía de este domingo.

"Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo del público. Pronto ofreceremos información sobre los siguientes pasos y procesos correspondientes", explicaban en un primer comunicado que minutos después actualizaban explicando que el dinero sería reintegrado por el mismo medio por el que fueron compradas las entradas.

Por ahora se desconoce si reprogramarán el concierto en otra fecha o si este será cancelado definitivamente, aunque en caso de una reprogramación se hubiese indicado en el comunicado.

El cantante puertorriqueño también hizo lo mismo en el concierto que se tendría que haber celebrado este pasado sábado en el Roig Arena de Valencia. Sin embargo, en el caso de la ciudad levantina, en el propio comunicado anunciaban que el recital se aplazaría al 27 de noviembre, si bien en la ciudad del Turia ya tenía otra fecha el día 28.

El artista se encuentra inmerso en su gira Real hasta la muerte por las principales ciudades españolas. En los próximos días cantará en Málaga, Pamplona, Murcia, Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.