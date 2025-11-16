El carácter estratégico de Punta Langosteira

Arteixo fue la sede del foro Punta Langosteira Green Port. Innovación y sostenibilidad para el puerto del futuro, organizado por LA OPINIÓN A CORUÑA y moderado por su director, Daniel Domínguez. La cita reunió a administraciones y empresas para debatir sobre el papel del puerto exterior en la transición hacia un modelo energético y logístico más sostenible. En el encuentro participaron el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo; el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado; el secretario xeral de Industria de la Xunta, Nicolás Vázquez; la directora de la refinería de Repsol, Natalia Barreiro; el director de supply chain del Grupo Nogar Roque González Nogueira; y la gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón-Arteixo, Marta Marzoa.

El debate giró en torno a la descarbonización, la electrificación portuaria, la eólica marina, la digitalización logística, la economía circular y las fórmulas de colaboración público-privada necesarias para que Langosteira se consolide como un polo de innovación verde.

En la primera mesa, en la que participó el sector público, el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, recordó que su municipio es «un concello industrial y estamos orgullosos de serlo», con el polígono de Sabón como principal núcleo económico de la provincia y el polígono de Morás en pleno desarrollo. Además, la presencia histórica de la refinería de Repsol y la consolidación del puerto exterior configuran «un referente de futuro», afirmó, dado que estas infraestructuras generan ingresos que permiten reinvertir en servicios públicos de calidad, transporte, educación y actividades deportivas y culturales.

«Reinvertimos los ingresos generados por la industria para mejorar la vida de los vecinos» Carlos Calvelo — Alcalde de Arteixo

Calvelo destacó la importancia de que las infraestructuras industriales y logísticas tengan un impacto positivo en los vecinos. Puso como ejemplo la autovía de acceso al puerto, cuya planificación, según el alcalde, debería haber contemplado enlaces que alivien el tráfico pesado en Meicende y Suevos. Asimismo, enfatizó la necesidad de colaborar estrechamente con la Autoridad Portuaria y Costas del Estado para mitigar los impactos sobre el entorno costero y garantizar una convivencia armoniosa entre industria y territorio. «El objetivo del Concello es reinvertir esos ingresos generados por la industria para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos», señaló.

Desde la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado resaltó que la ubicación de Langosteira es estratégica no solo para Galicia, sino para el noreste de España, y que el puerto tiene un gran potencial para atraer inversión y facilitar la descarbonización de las empresas. «Somos el primer polo del norte de España en tráfico de cereales y graneles agroalimentarios», recordó como uno de los logros, destacando también la colaboración con Repsol y otros operadores.

«Queremos ser una instalación logística de las empresas que les permita crecer» Martín Fernández Prado — Autoridad Portuaria

Fernández Prado puso especial énfasis en las oportunidades de futuro, como «la eólica offshore y los combustibles renovables», así como en la necesidad de que las empresas perciban al puerto no solo como un dique y un calado, sino como «una instalación logística integral que les facilite crecer y consolidarse».

La dimensión industrial de la infraestructura se complementa con su papel como catalizador urbano y social. Nicolás Vázquez, secretario xeral de Industria de la Xunta de Galicia, destacó que la posición geográfica de Galicia, tradicionalmente considerada periférica, ahora se convierte en una ventaja para atraer inversión y proyectos industriales de futuro. «La industria es lo que permite ofrecer servicios a toda la sociedad; si hay buenos servicios sociales es porque primero hay actividad industrial que paga sus impuestos y los sostiene», subrayó. Vázquez también puso en valor la importancia de los recursos renovables y de infraestructuras como el puerto y el tren para garantizar la eficiencia logística y la competitividad de las empresas gallegas.

«Si hay buenos servicios sociales es porque hay una industria que paga sus impuestos» Nicolás Vázquez — Xunta de Galicia

Los tres ponentes abordaron la innovación y la sostenibilidad como ejes centrales del desarrollo del puerto. Calvelo insistió en que su Concello trabaja para mitigar el impacto ambiental y de tráfico de la actividad industrial, garantizando que los vecinos no sufran molestias innecesarias. Fernández Prado subrayó el potencial de Langosteira en proyectos de eólica offshore, colaborando con Navantia [que ha pedido instalarse en el Puerto Exterior] y otras empresas para fabricar plataformas flotantes y prototipos experimentales que podrán exportarse a Europa, mientras que Vázquez apuntó que la industria del futuro no es la de hace décadas: «Nuestros jóvenes deben ver que la industria no es la de hace 50 años, ahora eso ha cambiado mucho».

Visión empresarial

En la segunda mesa, los protagonistas destacaron la relevancia estratégica del Green Port para el desarrollo industrial y logístico de Arteixo y Galicia. Para Natalia Barreiro, directora del complejo industrial de Repsol en A Coruña, la relación del puerto con la compañía es histórica: «Estamos implantados en esta región desde hace más de 60 años, toda nuestra actividad está ligada al puerto. Generamos empleo y somos un ecosistema empresarial. Para nosotros, el traslado a Langosteira es un paso estratégico».

Daniel Domínguez, en compañía de la directora del complejo industrial de Repsol en A Coruña, Natalia Barreiro; el director ‘supply chain’ del Grupo Nogar, Roque González Nogueira; y la gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón-Arteixo, Marta Marzoa. / Casteleiro

Barreiro subrayó que la transición energética forma parte del eje central de la estrategia de Repsol: «No es una opción, es una realidad. La transición energética está en el centro de nuestra estrategia. Repsol fue la primera compañía del mundo en nuestro sector en anunciar la estrategia de cero emisiones para 2050, y eso implica tanto descarbonizar nuestras operaciones como los productos que ofrecemos». La ejecutiva recordó que la compañía apuesta por combustibles renovables, hidrógeno y combustibles sintéticos, y que todos los proyectos se desarrollan con un enfoque de neutralidad tecnológica, buscando soluciones viables y competitivas en el mercado y pidió separar la ideología de la regulación europea para primar la eficiencia.

«La transición energética está en el centro de la estrategia de Repsol» Natalia Barreiro — Repsol

Por su parte, Roque González Nogueira, del Grupo Nogar, una de las principales compañías del sector logístico, destacó el papel vanguardista en la transformación del puerto: «El proyecto del Green Port es una estrategia muy adecuada y acertada, haber enfocado el futuro del puerto exterior es un posicionamiento estratégico vanguardista desde el punto de vista de lo que es el sistema portuario español, dadas las características del puerto exterior».

«La velocidad entre el sector privado y público es diferente. Hay que adaptarse al mercado» Roque González — Grupo Nogar

González Nogueira resaltó también la importancia de la automatización y digitalización logística: «El tiempo es un factor. Operamos barcos que a los operadores les puede costar 80.000 dólares al día, y tiene una repercusión directa en los clientes. Tuvimos una experiencia positiva en el puerto interior con una cinta de descarga automática, y quisimos hacer una cinta 2.0 en Langosteira. Conseguimos conectar los 60.000 metros cuadrados de superficie cubierta de almacenamiento enlazándola con la cinta. Es un rendimiento para los clientes que supone una ventaja competitiva». Asimismo, insistió en la necesidad de colaboración público-privada: «El sistema portuario español es un ejemplo de esta colaboración. Sin embargo, las velocidades entre el sector privado y el públicas son diferentes; las administraciones deben actuar con responsabilidad, de manera objetiva y transparente, para garantizar que los proyectos avancen al ritmo que requiere el mercado».

Finalmente, Marta Marzoa, gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón-Arteixo, destacó la ventaja que representa para las empresas tener el puerto tan cerca: «La ubicación del polígono al lado del puerto supone una ventaja competitiva enorme para nuestras empresas. Esto beneficia directamente a empresas como Horta Coslada, que pueden trasladar por mar piezas de gran tamaño sin tener que desmontarlas para transportarlas».

«Las empresas tienen suerte de tener el puerto al lado, pero ellos también de tenernos» Marta Marzoa — Empresarios de Sabón

Marzoa subrayó que el Green Port y el polígono funcionan como un ecosistema interconectado, donde la innovación energética y la transición hacia energías renovables son fundamentales para garantizar competitividad: «La ubicación del polígono de Sabón al lado del puerto supone una ventaja competitiva enorme para nuestras empresas. El polígono es el socio ideal para el puerto Exterior. No solo tenemos suerte nosotros, sino que también ellos tienen suerte de tener a nuestras empresas».