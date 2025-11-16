¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 16 de noviembre

Homenaje en vivo a la banda Queen

19.00 horas | Queen Revolution es un espectáculo procedente de Italia que inmortaliza, como pocas bandas hacen en Europa, a Freddie Mercury y los Queen.

Palacio de la Ópera

Exposición de ‘Aquí antes había un muíño’

13.00 horas | Galgo Azul festeja la Festa do Muíño para presentar este nuevo proyecto. Antes habrá una ruta guiada por el barrio.

Librería Galgo Azul

Continúa el ciclo ‘Música Posíbeis’

20.00 horas | Concierto de Terreiro Mestiço, con António Nóbrega, Ceumar, Luís Pedro Madeira, Manuel Rocha, Quiné Teles y Uxía. Es gratuito.

Teatro Colón

Concierto de Anuel AA en el Coliseum

21.00 horas | La gira Real hasta la muerte llega a A Coruña. El ícono del trap y reguetón ofrecerá un espectáculo lleno de energía y éxitos globales. Todavía hay entradas disponibles en la web de Ataquilla.

Coliseum

Viva Belgrado actúa en el Playa Club

20.00 horas | Viva Belgrado lleva el fin de gira de Cancionero de los cielos a A Coruña, a la sala Playa Club.

Playa Club