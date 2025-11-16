OCIO Y CULTURA
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 16 de noviembre
Cuatro conciertos y una exposición, entre los planes para este último día de la semana en la ciudad
Homenaje en vivo a la banda Queen
19.00 horas | Queen Revolution es un espectáculo procedente de Italia que inmortaliza, como pocas bandas hacen en Europa, a Freddie Mercury y los Queen.
Palacio de la Ópera
Exposición de ‘Aquí antes había un muíño’
13.00 horas | Galgo Azul festeja la Festa do Muíño para presentar este nuevo proyecto. Antes habrá una ruta guiada por el barrio.
Librería Galgo Azul
Continúa el ciclo ‘Música Posíbeis’
20.00 horas | Concierto de Terreiro Mestiço, con António Nóbrega, Ceumar, Luís Pedro Madeira, Manuel Rocha, Quiné Teles y Uxía. Es gratuito.
Teatro Colón
Concierto de Anuel AA en el Coliseum
21.00 horas | La gira Real hasta la muerte llega a A Coruña. El ícono del trap y reguetón ofrecerá un espectáculo lleno de energía y éxitos globales. Todavía hay entradas disponibles en la web de Ataquilla.
Coliseum
Viva Belgrado actúa en el Playa Club
20.00 horas | Viva Belgrado lleva el fin de gira de Cancionero de los cielos a A Coruña, a la sala Playa Club.
Playa Club
