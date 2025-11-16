LA OPINIÓN y RadioTaxi se alían para llevar la mejor información a los viajeros

La asociación RadioTaxi y LA OPINIÓN se han unido para llevar la mejor información a los clientes de este sector. Así, los viajeros que se suban a un vehículo de la asociación tendrán a su disposición un ejemplar del periódico para enterarse de las últimas noticias.

«Es una campaña muy interesante, para informar al sector del taxi y también a la ciudadanía», comenta el presidente de la Asociación Española del Automóvil Ecológico, Héctor Prego Naya, que también está al frente de la Revista YOTAXI y de la Feria del Taxi España. Explica que este es un impulso para «dejar las pantallas del móvil y tener esos trayectos en taxi para poder informarse». «Es una forma de estar al día», señala, a la vez que detalla que esta es una prueba piloto, pero la intención es llevar la información a toda Galicia.

Además, la Asociación Española del Automóvil Ecológico pretende dar a conocer «los últimos modelos de vehículos sostenibles tanto para el sector profesional de la movilidad el taxi como para la ciudadanía», apunta Prego.

El presidente de RadioTaxi, Antonio Vázquez, reconoce que esta es «una iniciativa muy interesante». «El periódico LA OPINIÓN estará en el asiento trasero para que el pasajero pueda verlo durante el servicio», detalla, y asegura que «no importa si es un viaje largo, al aeropuerto, por ejemplo, o corto». «Te da tiempo a echar un ojo y conocer las últimas noticias para estar el día», expone Vázquez, que asegura que es «como ir al bar a tomar un café y ojear el periódico durante 5 o 10 minutos».

Así, el objetivo de esta iniciativa es acercar la información local a quienes se mueven por la ciudad, ya sean residentes o visitantes. Cada trayecto se convertirá en una oportunidad para conocer mejor la ciudad y estar al día de lo que sucede en ella.