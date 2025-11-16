Reencuentro muy coruñés para Tinho

El concursante coruñés de Operación Triunfo, Tinho, salió este sábado de la academia para firmar discos a sus fans. Entre tanta locura de jóvenes dispuestos a conseguir un autógrafo y una foto del triunfito, hubo un reencuentro inolvidable: aparecieron su novia, amigos y su familia. En cuanto lo vio, Tinho salió corriendo y todos se fundieron en un emotivo abrazo. La imagen más curiosa la dejó su hermano pequeño, que llevaba una camiseta de apoyo con el lema «Forza Martín!» junto a una fotografía de la Torre de Hércules. Tinho ya ha confesado en varias ocasiones cuánto echa de menos su ciudad, así que esto seguro que lo ha acercado un poquito a la terra.