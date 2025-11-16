Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si no lo leo no lo creo

Reencuentro muy coruñés para Tinho

ANTÓN PERULEIRO

El concursante coruñés de Operación Triunfo, Tinho, salió este sábado de la academia para firmar discos a sus fans. Entre tanta locura de jóvenes dispuestos a conseguir un autógrafo y una foto del triunfito, hubo un reencuentro inolvidable: aparecieron su novia, amigos y su familia. En cuanto lo vio, Tinho salió corriendo y todos se fundieron en un emotivo abrazo. La imagen más curiosa la dejó su hermano pequeño, que llevaba una camiseta de apoyo con el lema «Forza Martín!» junto a una fotografía de la Torre de Hércules. Tinho ya ha confesado en varias ocasiones cuánto echa de menos su ciudad, así que esto seguro que lo ha acercado un poquito a la terra.

TEMAS

