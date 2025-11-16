Los restos de la borrasca Claudia siguen afectando este domingo a A Coruña

Este domingo seguirá marcado por la inestabilidad atmosférica con los restos de la borrasca Claudia muy cerca de Galicia y moviéndose hacia el sur, lo que se hará notar durante todo el día en A Coruña.

En la ciudad y la comarca los cielos estarán nublados en general con lluvias activas que pueden ser fuertes y puntualmente tormentosas, aunque estarán repartidas a lo largo del día.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos respecto a este sábado, con máximas de 16ºC y mínimas de 11ºC.

El viento soplará de componente sur y comenzará la jornada con intensidad fuerte, aunque irá disminuyendo con el avance del día.