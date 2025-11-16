Segunda cancelación de conciertos en A Coruña este domingo: Viva Belgrado tampoco actuará

Tras la cancelación del concierto de Anuel AA en el Coliseum, una segunda actuación que estaba prevista para este domingo en A Coruña también se ha suspendido. Se trata del grupo de rock alternativo cordobés Viva Belgrado, quienes tenían previsto actuar esta noche en el Playa Club de Riazor.

"Por motivos de salud de uno de los miembros de la banda y con mucho pesar nos vemos obligados a cancelar el concierto de hoy en A Coruña. En principio el resto de las fechas de la gira siguen adelante tal y como están previstos", explican en un comunicado en sus redes sociales.

"El importe de las entradas será reembolsado automáticamente durante los próximos días. Esperamos poder volver pronto a sala en Galicia", añaden.