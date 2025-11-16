Los vecinos proponen una «rotonda peatonal» y zona de buses en Lonzas

La rotonda de Lonzas, en la que confluyen la tercera ronda y las avenidas Enrique Salgado Torres y San Cristóbal, así como el vial que lleva al aparcamiento disuasorio, es un espacio pensado para coches, no para personas. La asociación vecinal Monte Martelo ha pedido al Concello crear una infraestructura que permitiría a los peatones «cruzar de forma segura»: una rotonda para caminantes elevada sobre la de vehículos. Quedaría por debajo del paso elevado de la tercera ronda, y tendría accesos para que los vecinos pudiesen subir y bajar y transitar sin exponerse a los coches, por ejemplo, entre el actual aparcamiento disuasorio y los edificios que se encuentran en torno a la plaza Escultor Mon Vasco.

Además, los vecinos piden al Concello que convierta el actual aparcamiento disuasorio, pensado para coches, en un intercambiador de autocares, en el que parasen buses urbanos. Los puestos para estacionar vehículos se situarían bajo el puente de la tercera ronda en el lado más alejado de la ciudad, a la altura de San Cristovo das Viñas, con lo que los visitantes de fuera de la ciudad podrían seguir utilizando la zona para dejar sus coches.

El modelo propuesto por la agrupación, que agrupa a residentes desde la venida de San Cristovo das Viñas al polígono de Someso y engloba núcleos como As Rañas, O Birloque u O Martinete, se presentó al Ayuntamiento en una reunión el pasado 31 de octubre. Pero la propia asociación señala que el «continuo rifirrafe de titularidades y responsabilidades» entre las administraciones que dificulta otras de sus peticiones augura que el proyecto no vaya a salir adelante en un futuro próximo.

Según denuncian fuentes de la asociación, la rotonda «terminó de construirse hace más de una década y continúa sin cederse al Ayuntamiento», por lo que la propuesta de humanización «por ahora es inviable». Este diario se puso en contacto con el Gobierno local para que opinase sobre el proyecto, sin recibir respuesta.

Reforma de Agustín Díaz

La asociación también llevó a la reunión con el Concello del pasado 31 de octubre otra «propuesta a largo plazo», la de la reforma de la plaza Agustín Díaz. Está situada entre la avenida de Glasgow y el polideportivo Elviña I, y actualmente hay plazas de aparcamiento en superficie.

Los vecinos piden «humanizar la plaza por concreto», llevando los coches a un «aparcamiento subterráneo municipal» y convertir la plaza en una zona para peatones y árboles. Su propuesta también incluye un área canina y la ampliación del centro cívico actual «que salve el desnivel entre Félix Acevedo» y el edificio actual. Tendría un nuevo hall y dos plantas con una zona infantil y una zona de estudio; la cafetería se llevaría a la nueva zona, con una «gran terraza». La propuesta, «muy necesaria», se habló con los vecinos y trasladó a la gerencia del polideportivo, que se mostró «a favor», según Monte Martelo.

La agrupación ya había realizado otras peticiones al Concello que aún no han avanzado, desde el gran proyecto del Parque Ciudad a cuestiones modestas. «Hay muchas cosas pendientes porque somos 22 calles, 5000 vecinos y acumulamos 30 años de inacción», indican desde la agrupación, si bien admiten que ha habido algunos avances.