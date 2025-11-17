Cómo cargar el coche eléctrico en A Coruña: puntos en crecimiento, concentrados y un tercio de ellos no funcionan

Los puntos para recargar vehículos eléctricos se multiplican. Si en el primer trimestre de 2023 la ciudad contaba con 79 cargadores en los que enchufar un coche eléctrico, en el tercer trimestre de 2024 ya eran 144, y entre el julio y septiembre de este año, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) llegaron a los 250, si bien prácticamente un tercio, 87, figuran como no operativos en sus estadísticas.

Es una subida notable, según corroboran fuentes de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, si bien añaden que muchos de los que se instalan «tardan meses en estar operativos». Incluso con esta reserva, «efectivamente aumentó mucho el número de cargadores, pero están muy concentrados: se hicieron en unos pocos puntos», indican desde esta agrupación, en base a la experiencia de sus asociados en la ciudad. La asociación añade que «las grandes cadenas están apostando» por instalar estos puntos. Un ejemplo en A Coruña es el centro comercial Marineda City, que cuenta con varios cargadores, y la agrupación de usuarios también menciona a Lidl, que, según su web, tiene un punto de recarga en la avenida As Fresas de Eirís, en las inmediaciones de Xuxán, y otro en el número 36 de la calle Newton, precisamente cerca de Marineda City.

También se están implantando puntos en las gasolineras. «Las nuevas tienen que tener un porcentaje, y las antiguas tienen un plazo para irse adaptando, pero por interés comercial, muchas empiezan a tener sitio para recargar», indican desde la agrupación de usuarios, que explica que hubo un «parón de ventas» de coches eléctricos en la segunda mitad de 2024 y la primera de 2025. La asociación lo achaca a «la incertidumbre que se genera por el ruido: ruido político, de normativas, de las propias marcas».

Menos de mil autos

Según la Dirección General de Tráfico, el parque electrificado de A Coruña sumaba en 2024 un total de 994 vehículos, cifras muy bajas en comparación con los motores tradicionales. El mismo año, los aparatos a gasolina eran algo más de 68.000, y los que funcionaban con diésel algo más de 70.400. A esto se suman 529 vehículos que usan gas, y 86 de «otros tipos de propulsión».

Pero la DGT no cuenta aparte los vehículos híbridos, que se están haciendo cada vez más frecuentes en la ciudad. El año pasado las matriculaciones subieron un 19%, hasta llegar a los 2.934 coches nuevos, y, como ya publicó este diario, en algunos puntos las ventas de eléctricos e híbridos ya son hegemónicas. Es el caso de Breogán Motor, donde los híbridos son «el 80 o 90%» de los vehículos que suministran, mientras que el gerente de Dimolk Tumosa que tiene un concesionario de Peugeot en Perillo, y de Antamotor, con otro de Nissan, indicó a este diario que el 80% de las ventas de la segunda marca. Según fuentes de Finisterre Motor, de Hyundai, híbridos y eléctricos están «copando la mayor parte de las ventas». En Corgal, de Kia, concesionario de Kia, los motores solo de explosión ya son minoritarios, y en Galcar el híbrido «está entrando muy bien».

«Yo lo cargo en casa por la noche, es la única forma de que te salga rentable»

«Yo lo cargo en casa por la noche, es la única manera de que te salga rentable», explica Manuel Calviño, taxista de A Coruña con un Toyota BZ4X, un vehículo eléctrico, desde hace tres meses.

El taxista vive en una casa con garaje y allí ha podido instalar un cargador propio. «Lo enchufo como si fuera un surtidor de gasolina, lo dejo toda la noche, de doce a siete, y al día siguiente ya está listo. Una carga me da para dos días». Aunque el taxista es previsor, y lo carga todos los días por si le surgiera un viaje más largo: «Para gastarlo tendría que ir hasta Vigo o así», apunta.

El gasto mensual ronda los 80 o 100 euros, mucho menos que el combustible tradicional. «Alguna vez, si estoy de viaje, lo cargo fuera, pero es más caro». La diferencia a la hora de cargarlo fuera, especialmente en los puntos de recarga rápida, pasa a tener un coste similar al de la gasolina: «Puede costar hasta cinco veces más. Cuanto más rápido, más caro», explica el taxista.

Manuel Calviño cree que para los particulares el coche eléctrico también puede ser rentable, «si tiene tiempo para cargarlo», pero cree que en un taxista esto no es viable. «La gente muchas veces aprovecha para dejarlo a cargar mientras hace la compra».