Si no lo leo no lo creo
De carrera con chubasqueros
ANTÓN PERULEIRO
El paseo marítimo fue el escenario, ayer, de la carrera 5K, pero a la hora a la que estaba previsto su inicio comenzó a caer una intensa lluvia que cogió desprevenidos a algunos de los participantes en la competición. Pero como para casi todo hay remedio, el hecho de que hubiera abierto un bazar de los que tienen todo tipo de cosas animó a varios corredores a proveerse de chubasqueros con los que protegerse del aguacero, aunque no fuese muy cómodo.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada