De carrera con chubasqueros

El paseo marítimo fue el escenario, ayer, de la carrera 5K, pero a la hora a la que estaba previsto su inicio comenzó a caer una intensa lluvia que cogió desprevenidos a algunos de los participantes en la competición. Pero como para casi todo hay remedio, el hecho de que hubiera abierto un bazar de los que tienen todo tipo de cosas animó a varios corredores a proveerse de chubasqueros con los que protegerse del aguacero, aunque no fuese muy cómodo.