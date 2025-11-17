El Concello de A Coruña pedirá datos de oferta y uso del taxi para regular el sector y los VTC

El Ayuntamiento de A Coruña solicitará datos al sector del taxi para avanzar en la elaboración de la ordenanza municipal que regule la convivencia con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Así lo anunció la alcaldesa, Inés Rey, a preguntas de los medios sobre este asunto que ha generado un creciente malestar del sector y caldeado el debate político.

La alcaldesa insistió en el que el Concello no dispone de datos sobre demanda, número de llamadas o necesidades reales del servicio: «Es un servicio público, pero esos datos deben ser privados», ironizó. «Vamos a pedirlos, a hacer un estudio y ver si es necesario otorgar más licencias o apoyar la modernización», añadió.

La regidora defendió que el Gobierno local regulará en una ordenanza «la convivencia del taxi y los VTC», y criticó que la Xunta haya dejado este asunto «de forma irresponsable» en manos de los ayuntamientos. Rey acusó al Ejecutivo gallego de otorgar licencias «sin estudio previo, sin saber qué demanda existe y sin ningún tipo de control», lo que, a su juicio, ha trasladado la «patata caliente» a los concellos.

Las declaraciones llegan tras la protesta del pasado jueves, en la que alrededor de cien taxistas coruñeses —a los que se sumaron algunos compañeros de Vigo y Santiago— recorrieron la ciudad para denunciar que los VTC «operan con total impunidad». Reclamaron controles más estrictos y exigieron al Concello que sanciones las infracciones detectadas por la Xunta. En pancartas podía leerse ‘Si al taxi, no a los VTC ilegales’ o ‘Taxi, interés público. VTC, interés económico. Inés, ¿cuál es tu interés?’.

Rey aseguró que siempre ha apoyado al sector, recordando que fue «la única» que dio la cara cuando los seguros se dispararon para los taxistas o cuando se debatió la subida de las tarifas. También se mostró dispuesta a reunirse con los profesionales y explorar mejoras, como la creación de una aplicación conjunta o tarifas cerradas en determinados trayectos, como ocurre en Madrid.

Propuesta del BNG

El BNG ha registrado una propuesta de ordenanza municipal para regular la actividad de los VTC en A Coruña, planteando que no puedan realizar viajes urbanos, ya que la normativa gallega sobre los habilita a hacerlo entre municipios. La formación propone que no puedan esperar en paradas ni circular por la ciudad para captar clientes, y que todos los servicios deban precontratarse con al menos 60 minutos de antelación, además de estar identificados y registrados.

El BNG también pide al Gobierno local que priorice el taxi como servicio público y promueva programas de apoyo al sector. La concejala Avia Veira advierte, en todo caso, que la formación solo respaldará una ordenanza «que vaya en la línea de la que proponemos, en defensa del sector del taxi y con una regulación de los VTC que impida sus viajes urbanos».