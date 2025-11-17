A Coruña reclama a la Xunta un centro 24 horas para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual

El Ayuntamiento de A Coruña abrió este lunes los actos con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una llamada de atención directa a la Xunta: la ciudad quiere contar con un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, un recurso que ya funciona en otras urbes gallegas, pero que sigue sin implantarse en la urbe coruñesa. "No es razonable que una agresión sexual tenga que ser derivada a otra ciudad", dijo la alcaldesa, Inés Rey.

Durante la presentación institucional, Rey subrayó que la lucha contra la violencia machista no admite excusas y lanzó un mensaje contundente contra la explotación sexual. La regidora alertó también del repunte de los delitos contra la libertad sexual, que aumentaron un 22% en la ciudad, e insistió en que este contexto obliga a reforzar tanto la asistencia como la educación en igualdad.

Rey justificó su petición a la Xunta recordando que Ferrol, Santiago, Lugo y Ourense ya disponen de unidades de atención urgente y especializada mientras que A Coruña, pese a su peso demográfico y territorial, continúa sin este dispositivo. Según explicó, estos centros proporcionan apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento social de manera continuada, los 365 días del año. “Es una cuestión de justicia territorial y de protección real y efectiva a las víctimas”, recalcó.

El Concello defendió además que la ciudad ya cuenta con una "red de recursos muy sólida" —Centro de Información a la Mujer, casa de acogida municipal, red de pisos de transición y un fuerte tejido asociativo experimentado— pero considera que la incorporación de un centro de crisis 24 horas permitiría cerrar el círculo de atención inmediata y garantizar una respuesta integral.