Coruña Sport Centre: "Estar bien es una tendencia, no una moda"

"En A Coruña existen numerosos centros donde hacer ejercicio, pero solo en Coruña Sport Centre podrás encontrar tu lugar", comentan desde el centro deportivo, que integra, en un espacio único, las actividades dirigidas y de estudio, así como deporte o recuperación. Porque estar bien es una tendencia, no es una moda, defienden. En CSC todos los que forman parte de las instalaciones, tanto usuarios como instructores, tienen una máxima común, y es que "no te lesiones, solo progresa, el aprovechamiento depende mas de ti". La participación es de toda la familia, ya que el centro dispone de las mejores instalaciones adaptadas a cualquier objetivo, ya sea la preparación para el deporte favorito del usuario o hacer un poco de ejercicio para mantenerse activo.

Una de las salas del centro / LOC

No te lesiones, progresa

Las razones para realizar actividad física pueden cambiar, y en Coruña Sport Centre son conscientes de ello, por lo que ofrecen clases dirigidas presenciales de disciplinas como B. Pump, B. Combat, GAP, Iron 360, Zumba, …y Fuerza M., la más olvidada, y que ahora cuenta con gran demanda, ya que aunque señalan que "siempre fue necesaria", lo es más si cabe en este momento "por lo fácil que es la realización de las diferentes tareas que afrontamos a diario", añaden. Además, si la preferencia son las clases en grupo, las instalaciones disponen de una sala de Ciclo Indoor, para que dar pedal no sea tan solo eso, dar pedal. En lo referente a actividades mas calmadas, el centro dispone de dos estudios: el primero está destinado a la práctica de Yoga, Taichi, Pilates o Hipopresivos/suelo pélvico, y el segundo a disciplinas como Reformer, Chair o Barrell para poder realizar pilates con máquinas.

Vista general de una de las salas / LOC

Hay otra actividad que tiene su propia demanda, como es el entrenamiento personal, y es en esta donde cobra un sentido especial la naturaleza de la labor del centro. "Desde el ámbito mas funcional hasta lo más específico, en ella cada repetición o cada movimiento es importante", explican. Los profesionales disponen de todo el centro para llevar a cabo ese entreno, y también ponen a disposición de los usuarios programas especiales para colectivos, empresas, embarazadas, posparto, talleres o coaching.

"En CSC, lo importante eres tú"

En CSC insisten en su máxima: "lo importante de verdad eres tú", ya que sigue el mantra de las cuatro W (where, what,when, who), relativas a dónde haces tu actividad física, qué ejercicio haces, cuándo realizas la actividad, con quién llevas a cabo la sesión. Siglas que, añaden, "no tienen importancia cuando están separadas o una de ellas pesa mas de lo necesario".