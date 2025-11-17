La coruñesa Aguia, premiada por su sistema de IA y drones para carreteras

La startup Aguia, con sede en Oleiros, ha sido distinguida con el Premio Innovación Aeronáutica 2025 del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (Coiae) por su sistema Smart Pavement Analytics (SPA), una tecnología que combina drones e inteligencia artificial para inspeccionar carreteras.

El jurado ha valorado la creatividad del proyecto, su aportación al sector aeronáutico, el uso de técnicas innovadoras y el potencial de esta solución para mejorar la ingeniería ligada a las operaciones con medios aéreos. El premio, dotado con 2.000 euros, forma parte de la apuesta del Coiae por impulsar el emprendimiento y la I+D+i entre los ingenieros aeronáuticos.

Aguia fue fundada en 2022 por los ingenieros aeronáuticos Juan Pan (A Coruña) y Javier Losada (Ourense), tras una trayectoria vinculada al sector aeronáutico estatal. Su salto al emprendimiento llegó de la mano de Business Factory Aero (BF Aero), la aceleradora de la Xunta que busca consolidar un polo aeroespacial en Galicia.

Su propuesta es mirar las infraestructuras desde el aire. SPA realiza vuelos con drones sobre las carreteras y captura miles de imágenes de alta resolución. Después, algoritmos de visión artificial detectan defectos como grietas o baches, miden su extensión con precisión centimétrica y calculan el Pavement Condition Index (PCI), el estándar internacional para evaluar el estado del firme.

El sistema genera automáticamente un informe detallado, integrable en sistemas de información geográfica o en gemelos digitales de la infraestructura.

Frente a las inspecciones tradicionales —con técnicos a pie de carretera, vehículos lentos y cortes de carril—, la solución de Aguia promete más seguridad y eficiencia. Según los datos de la compañía, analizar 10 kilómetros de vía requiere apenas una hora de vuelo, en la que se obtienen unas 3.000 fotografías, y alrededor de media hora de procesado.

Durante todo ese tiempo la carretera permanece operativa al 100%: no es necesario colocar operarios en la calzada ni interrumpir el tráfico.

SPA es, en palabras del Coiae, un «hito» para el sector de la aviación porque consolida el uso de medios aéreos no tripulados para el análisis de grandes infraestructuras lineales. Al mismo tiempo, obliga a explorar nuevos encajes regulatorios dentro de la legislación aeronáutica en materia de operaciones con drones, vuelos automatizados y gestión de datos.

Pese al carácter conservador del sector, la empresa ya ha trabajado para la Xunta y ha realizado encargos para la Comunidad de Madrid. Mantiene, además, conversaciones con ayuntamientos gallegos como los de A Coruña, Oleiros y Culleredo, y contactos con operadores de drones en Asia, Estados Unidos y otros países europeos.

Aguia se financia con fondos propios y ayudas públicas, entre ellas las del programa BF Aero, y apuesta por un modelo de servicios de inspección más que por la venta de licencias de software. Sus fundadores reivindican un crecimiento sostenido desde A Coruña, con empleo cualificado y vocación de aportar valor social: infraestructuras más seguras gracias a la combinación de drones, datos e inteligencia artificial.