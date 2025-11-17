Esperanzas y reservas sobre los edificios del futuro en A Coruña

Los edificios del futuro tendrán más puntos de carga para vehículos eléctricos, plazas para bicicletas y protección antiincendios. Estos son algunos de los cambios del proyecto de decreto para modificar el Código Técnico de la Edificación, una normativa que ha empezado el trámite de información pública. Aunque aún falta mucho para su aprobación, y el documento podría sufrir cambios, los arquitectos técnicos coruñeses celebran los avances y preparan aportaciones, mientras que los usuarios de coches eléctricos celebran que se tenga en cuenta el cambio del parque de vehículos. Los promotores inmobiliarios advierten de que las nuevas normas pueden conllevar un aumento del coste de las obras y de los pisos.

Si se aprueba el documento, los edificios residenciales o de oficinas con un aparcamiento interior o adyacente deberán tener una instalación de recarga para coches eléctricos por cada cinco plazas de aparcamiento accesibles. La mitad de los puestos deberán tener precableado para realizar recargas, y, el resto, conducción para instalar cables en un futuro. En los edificios nuevos las exigencias serán mayores: una estación de recarga en los de viviendas, una por cada dos plazas en las de oficina, y una de cada cinco en otros inmuebles, como los comerciales. Con carácter general, los edificios de uso residencial deberán tener dos plazas para bicicletas, como mínimo, por cada unidad de vivienda, algo que se aplica tanto a los inmuebles de nueva construcción como a aquellos en los que se cambie el uso característico, o se hagan ampliaciones o reformas en las que se incluya el aparcamiento.

Según fuentes de la directiva coruñesa de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, «hay que pensar en máximos», pues en un futuro la flota pasará a ser «100% eléctrica». Cuando este tipo de vehículos empezaron a circular, recuerdan desde la asociación, hubo reticencias de algunas de comunidades de propietarios a que se instalasen puntos de recarga, pero «se resolvió rápido: tienes derecho a hacerlo, informando a la comunidad». Lo «más importante», para los usuarios de coches eléctricos, es que se dejen hechas las canalizaciones, como prevé el futuro código técnico.

El proyecto endurece las exigencias sobre los materiales en las envolventes exteriores de las fachadas, un cambio espoleado por el incendio que en 2024 se cobró diez vidas en un edificio de Valencia. En este caso se había empleado poliuretano en una fachada ventilada, y, según explicó a este diario el director de Seguridad del Concello, Carlos García Touriñán, en A Coruña hay «pocos edificios con estas características». También se incluye un nuevo indicador en los certificados de eficiencia energética, el Potencial de Calentamiento Global de los edificios.

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac) ve «necesaria» la actualización de las normas, y considera que suponen avances en seguridad, la sostenibilidad ambiental o la eficiencia energética. La modificación del código, indican desde el colegio, «redundará en beneficio de la sociedad y se su bienestar». El Coatac ha empezado un proceso «para consensuar con el resto de la profesión, coordinada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica, las aportaciones que considere necesarias para tratar de enriquecer la futura normativa».

Impacto en los costes

La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) no cuestiona que los cambios vayan a introducir mejoras en la calidad de los edificios futuros, pero advierte de que estas suponen un coste. «Una vivienda actual, incluso aunque sea protegida, es infinitamente mejor que una de lujo de hace 40 años» en cuando a materiales, calidades y eficiencia energética, defiende su secretario general, Juan José Yáñez , pero también cree que algunas exigencias «son ya quizás excesivas, y lo va a acabar pagando el comprador final, que no tiene una capacidad financiera infinita».

Yáñez explica que las exigencias normativas del Estado y la Xunta han ido incrementando el precio de la construcción de vivienda, por lo que pide «mucha prudencia» a la hora de introducir nuevos requisitos. «A todos nos gustaría que las viviendas fuesen más amplias, más eficaces, con mayor aislamiento y mayor soleamiento», enumera, pero pide que no se «generalicen» estándares muy altos para las viviendas destinadas al mercado popular, pues considera que esto puede acabar dificultando que las familias humildes tengan piso.