La gripe 'acelera' en A Coruña: el Chuac iguala ya los ingresos del pico del último invierno

«La temporada gripal, claramente, se ha adelantado a nivel asistencial», subraya el doctor Pedro J. Marcos Rodríguez, jefe del Servicio de Neumología del área sanitaria de A Coruña y Cee, donde este lunes permanecían ingresados 58 pacientes con esa infección, uno de ellos, en Cuidados Intensivos (UCI), en el Complexo Hospitalario Universitario (Chuac). «Siempre solemos prever que la temporada gripal arranque hacia mediados de diciembre, luego se acelere, haga la explosión con las Navidades y, a partir de ahí, suba y baje o se mantenga. Sin embargo, este año, en el mes de septiembre ya empezamos a ver algunos casos, en octubre hubo algunos más, y lo cierto es que llevamos ya un par de semanas en torno a los 50-60 pacientes ingresados con gripe. Esto es un marcador de la situación», apunta el doctor Marcos Rodríguez, quien especifica que, en la temporada anterior, el «pico» de hospitalizaciones en el Chuac se registró «en la primera semana de enero», con «60 ingresados, como ahora».

«Luego, se mantuvo bastante demanda asistencial, prácticamente, hasta finales de marzo. Pues es ese comportamiento, un poco, es el que estamos viendo ahora, y adelantado», hace hincapié el jefe de Neumología de la demarcación sanitaria coruñesa, quien reconoce que la actual situación sigue un patrón «similar al observado en el hemisferio sur», sobre todo, «en Australia». «Lo sucedido allí ya nos hacía prever que la temporada gripal podía adelantarse un poco. Esto ya nos hizo estar pendientes. A la vuelta del verano, vimos que comenzaba a haber casos, al tiempo que la incidencia del COVID empezaba a bajar. Y, como sabemos que la gripe y el COVID compiten con los mismos huéspedes y que, cuando hay frío, la gripe es más fuerte... Pues ya veíamos lo que podía venir. Con todo, sí es verdad que, a nivel asistencial, nos llama la atención que, a mediados de noviembre, tengamos a tantos pacientes ingresados en el Chuac como en el pico del invierno pasado», reitera el doctor Marcos Rodríguez, antes de detallar cuál es el perfil mayoritario de los casos agudos de gripe que están requiriendo ingreso en el complejo hospitalario coruñés.

«A nivel general, los pacientes que están ingresando con gripe son personas con patologías de base y, sobre todo, mayores», señala el jefe del Servicio de Neumología del área sanitaria coruñesa, y pormenoriza: «Pacientes con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), fibrosis pulmonar, patología cardiovascular, insuficiencia cardíaca o con problemas de las defensas: con enfermedad oncológica, hematológica... En nuestro caso, además, manejamos a los pacientes con trasplante de pulmón de toda Galicia, por lo que, al final, es un número significativo de atenciones las que tenemos».

En este contexto, y con la llegada de una ola de frío a la vuelta de la esquina, el doctor Marcos Rodríguez avanza el panorama que se plantean. «Barajamos que estaremos con estos números en las próximas semanas (quizás se incrementen un poco más hacia las Navidades), y que la actual pueda ser una de estas temporadas gripales que no hacen un gran pico de estos que salen en la prensa pero que, de manera mantenida, semana tras semana, generan bastante demanda asistencial», estima.