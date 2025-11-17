Un herido tras un altercado con arma blanca en un bar de A Coruña
El autor del acuchillamiento ha sido detenido por la Policía Nacional, que investiga los hechos, ocurridos esta mañana en un local de hostelería
Un altercado entre dos varones a primera hora de la mañana de este lunes en un local de hostelería de A Coruña se ha saldado con un hombre herido y otro detenido. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 7.00 de la mañana, en la cafetería Coruña, situada en el cruce de la Ronda de Outeiro con la Avenida Finisterre.
Según confirman fuentes policiales, el incidente comenzó con una disputa entre los dos clientes del establecimiento, tras lo que uno de ellos sacó un arma blanca, presumiblemente un cuchillo, y se lo clavó al otro implicado.
El ataque, confirman las mismas fuentes, no afectó a los órganos vitales del hombre, que fue inmediatamente trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). El autor del acuchillamiento fue detenido por la Policía Nacional, que investiga los hechos.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña