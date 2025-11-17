Un herido tras un altercado con arma blanca en un bar de A Coruña

Un altercado entre dos varones a primera hora de la mañana de este lunes en un local de hostelería de A Coruña se ha saldado con un hombre herido y otro detenido. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 7.00 de la mañana, en la cafetería Coruña, situada en el cruce de la Ronda de Outeiro con la Avenida Finisterre.

Según confirman fuentes policiales, el incidente comenzó con una disputa entre los dos clientes del establecimiento, tras lo que uno de ellos sacó un arma blanca, presumiblemente un cuchillo, y se lo clavó al otro implicado.

El ataque, confirman las mismas fuentes, no afectó a los órganos vitales del hombre, que fue inmediatamente trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). El autor del acuchillamiento fue detenido por la Policía Nacional, que investiga los hechos.